https://ria.ru/20250113/zakharchenko-1993402186.html

Долг осужденного экс-полковника Захарченко вырос на 8,2 миллиона рублей

Долг осужденного экс-полковника Захарченко вырос на 8,2 миллиона рублей - РИА Новости, 13.01.2025

Долг осужденного экс-полковника Захарченко вырос на 8,2 миллиона рублей

Задолженность по уголовному штрафу, назначенному экс-полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко, осужденному за взяточничество, выросла из-за неуплаты в срок более... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T04:01:00+03:00

2025-01-13T04:01:00+03:00

2025-01-13T04:01:00+03:00

происшествия

москва

дмитрий захарченко

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Задолженность по уголовному штрафу, назначенному экс-полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко, осужденному за взяточничество, выросла из-за неуплаты в срок более чем на 8,2 миллиона рублей и достигла 125,5 миллионов рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные судебных материалов и исполнительного производства. Суд в 2019 году назначил Захарченко уголовный штраф в размере 117,99 миллиона рублей. При этом обвинение тогда требовало назначить ему штраф в 494,9 миллиона рублей. Уже в 2020 году приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с осужденного свыше 117,2 миллиона рублей, но в связи с неуплатой долга в положенный срок Захарченко начислили исполнительский на 8,2 миллиона рублей. В результате к настоящему времени общая сумма долга составляет 125 529 837 рублей. В августе прошлого года экс-полковник МВД обратился к президенту с просьбой отправить его на СВО, сообщала РИА Новости его адвокат Валерия Туникова. Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима. Огромный резонанс история Захарченко получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну.

https://ria.ru/20240704/popov-1957282581.html

https://ria.ru/20231130/zakharchenko-1912967115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, дмитрий захарченко