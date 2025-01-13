https://ria.ru/20250113/zabaykale-1993448726.html

В Забайкалье 583 субъекта МСП поддержали на 2,2 миллиарда рублей

В Забайкалье 583 субъекта МСП поддержали на 2,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.01.2025

В Забайкалье 583 субъекта МСП поддержали на 2,2 миллиарда рублей

В Забайкальском крае в 2024 году поддержали 583 субъекта МСП на сумму 2,2 миллиарда рублей по национальному проекта "Малое и среднее предпринимательство",... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:28:00+03:00

2025-01-13T12:28:00+03:00

2025-01-13T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Забайкальском крае в 2024 году поддержали 583 субъекта МСП на сумму 2,2 миллиарда рублей по национальному проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом заявил в понедельник во время оперативного совещания заместитель председателя правительства края Буянто Батомункуев. По его словам, объем поддержки приоритетных отраслей составил 1,7 миллиарда рублей. Это производство, сервис, туризм, логистика и сельское хозяйство. Вице-премьер уточнил, что размер поддержки, который был оказан субъектам МСП в муниципальных образованиях, составил 997 миллиона рублей. Поддержка была оказана 353 субъектам МСП. Батомункуев добавил, что субъекты МСП, которых была оказан поддержка, смогут создать 688 рабочих мест. По его словам, 15 проектов были поддержаны через Фонд развития промышленности региона. Сумма по этим проектам составила 305,7 миллиона рублей, в том числе сумма займа – 205,4 миллиона рублей. Ранее в пресс-службе Корпорации МСП сообщили, что организация довела до банков-партнеров лимиты на общую сумму 15 миллиардов рублей по программе "зонтичных" поручительств для малого и среднего бизнеса (МСБ). Благодаря этому бизнес сможет получить в первом квартале 2025 года не менее 30 миллиардов рублей кредитов.

https://ria.ru/20250110/msb-1993172468.html

https://ria.ru/20250110/msp-1993180907.html

https://ria.ru/20250110/investproekty-1993110842.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

забайкальский край, фонд развития промышленности, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса