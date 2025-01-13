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Финансовая поддержка промпредприятий Югры выросла на 25 процентов за год - РИА Новости, 13.01.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
09:03 13.01.2025 (обновлено: 09:34 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/yugra-1993415856.html
Финансовая поддержка промпредприятий Югры выросла на 25 процентов за год
Финансовая поддержка промпредприятий Югры выросла на 25 процентов за год - РИА Новости, 13.01.2025
Финансовая поддержка промпредприятий Югры выросла на 25 процентов за год
Финансовая поддержка промпредприятий Ханты-Мансийского автономного округа в 2024 году составила более 820 миллионов рублей, что на 25% больше, чем в предыдущем... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:03:00+03:00
2025-01-13T09:34:00+03:00
экономика
ханты-мансийский автономный округ
промышленность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Финансовая поддержка промпредприятий Ханты-Мансийского автономного округа в 2024 году составила более 820 миллионов рублей, что на 25% больше, чем в предыдущем году, сообщает Фонд Развития Югры. "Фонд развития Югры в 2024 году оказал финансовую поддержку промышленным предприятиям в виде льготных займов на общую сумму 820,5 миллиона рублей, что на 25% больше, чем годом ранее. Льготное финансирование по ставке 1-3% годовых получили инвестпроекты по развитию промышленной инфраструктуры, нефтесервиса, лесопромышленного комплекса", - говорится в сообщении. Фонд развития Югры является государственным региональным фондом развития промышленности. В рамках программ государственной поддержки он предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования. Общая сумма выдачи займов с 2018 по 2024 год составила более 4,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20241113/yugra-1983452544.html
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экономика, промышленность
Экономика, Ханты-Мансийский Автономный Округ, Промышленность
Финансовая поддержка промпредприятий Югры выросла на 25 процентов за год

Финансовая поддержка промпредприятий Югры в 2024 году выросла на 25%

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе
Добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Финансовая поддержка промпредприятий Ханты-Мансийского автономного округа в 2024 году составила более 820 миллионов рублей, что на 25% больше, чем в предыдущем году, сообщает Фонд Развития Югры.
"Фонд развития Югры в 2024 году оказал финансовую поддержку промышленным предприятиям в виде льготных займов на общую сумму 820,5 миллиона рублей, что на 25% больше, чем годом ранее. Льготное финансирование по ставке 1-3% годовых получили инвестпроекты по развитию промышленной инфраструктуры, нефтесервиса, лесопромышленного комплекса", - говорится в сообщении.
Фонд развития Югры является государственным региональным фондом развития промышленности. В рамках программ государственной поддержки он предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования. Общая сумма выдачи займов с 2018 по 2024 год составила более 4,3 миллиарда рублей.
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