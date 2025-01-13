https://ria.ru/20250113/yugra-1993415856.html

Финансовая поддержка промпредприятий Югры выросла на 25 процентов за год

Финансовая поддержка промпредприятий Югры выросла на 25 процентов за год - РИА Новости, 13.01.2025

Финансовая поддержка промпредприятий Югры выросла на 25 процентов за год

Финансовая поддержка промпредприятий Ханты-Мансийского автономного округа в 2024 году составила более 820 миллионов рублей, что на 25% больше, чем в предыдущем... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T09:03:00+03:00

2025-01-13T09:03:00+03:00

2025-01-13T09:34:00+03:00

экономика

ханты-мансийский автономный округ

промышленность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Финансовая поддержка промпредприятий Ханты-Мансийского автономного округа в 2024 году составила более 820 миллионов рублей, что на 25% больше, чем в предыдущем году, сообщает Фонд Развития Югры. "Фонд развития Югры в 2024 году оказал финансовую поддержку промышленным предприятиям в виде льготных займов на общую сумму 820,5 миллиона рублей, что на 25% больше, чем годом ранее. Льготное финансирование по ставке 1-3% годовых получили инвестпроекты по развитию промышленной инфраструктуры, нефтесервиса, лесопромышленного комплекса", - говорится в сообщении. Фонд развития Югры является государственным региональным фондом развития промышленности. В рамках программ государственной поддержки он предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования. Общая сумма выдачи займов с 2018 по 2024 год составила более 4,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241113/yugra-1983452544.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, промышленность