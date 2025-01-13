https://ria.ru/20250113/yaroslavl-1993462440.html

Полиция Ярославля ищет вандалов, осквернивших воинское кладбище

Полиция Ярославля ищет вандалов, осквернивших воинское кладбище - РИА Новости, 13.01.2025

Полиция Ярославля ищет вандалов, осквернивших воинское кладбище

Полиция ищет вандалов, исписавших стену воинского мемориального кладбища в Ярославле, сообщили РИА Новости в УМВД по Ярославской области. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:32:00+03:00

2025-01-13T13:32:00+03:00

2025-01-13T13:32:00+03:00

происшествия

ярославль

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Полиция ищет вандалов, исписавших стену воинского мемориального кладбища в Ярославле, сообщили РИА Новости в УМВД по Ярославской области. Фото стены воинского мемориального кладбища на улице Угличской в Ярославле появилось в соцсетях. На наружной стороне стены краской написаны слова, которые автор фото назвал "похабщиной", в связи с чем "замылил" их на фото. "По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили РИА Новости в УМВД. Представитель управления уточнила, что установление личностей вандалов в процессе.

https://ria.ru/20241118/sud-1984413044.html

ярославль

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происшествия, ярославль, ярославская область