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Полиция Ярославля ищет вандалов, осквернивших воинское кладбище - РИА Новости, 13.01.2025
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13:32 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/yaroslavl-1993462440.html
Полиция Ярославля ищет вандалов, осквернивших воинское кладбище
Полиция Ярославля ищет вандалов, осквернивших воинское кладбище - РИА Новости, 13.01.2025
Полиция Ярославля ищет вандалов, осквернивших воинское кладбище
Полиция ищет вандалов, исписавших стену воинского мемориального кладбища в Ярославле, сообщили РИА Новости в УМВД по Ярославской области. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:32:00+03:00
2025-01-13T13:32:00+03:00
происшествия
ярославль
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Полиция ищет вандалов, исписавших стену воинского мемориального кладбища в Ярославле, сообщили РИА Новости в УМВД по Ярославской области. Фото стены воинского мемориального кладбища на улице Угличской в Ярославле появилось в соцсетях. На наружной стороне стены краской написаны слова, которые автор фото назвал "похабщиной", в связи с чем "замылил" их на фото. "По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили РИА Новости в УМВД. Представитель управления уточнила, что установление личностей вандалов в процессе.
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происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
Полиция Ярославля ищет вандалов, осквернивших воинское кладбище

Полиция ищет вандалов, исписавших стену мемориального кладбища в Ярославле

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Полиция ищет вандалов, исписавших стену воинского мемориального кладбища в Ярославле, сообщили РИА Новости в УМВД по Ярославской области.
Фото стены воинского мемориального кладбища на улице Угличской в Ярославле появилось в соцсетях. На наружной стороне стены краской написаны слова, которые автор фото назвал "похабщиной", в связи с чем "замылил" их на фото.
"По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили РИА Новости в УМВД.
Представитель управления уточнила, что установление личностей вандалов в процессе.
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