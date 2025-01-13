https://ria.ru/20250113/yaroslavl-1993462440.html
Полиция Ярославля ищет вандалов, осквернивших воинское кладбище
Полиция Ярославля ищет вандалов, осквернивших воинское кладбище - РИА Новости, 13.01.2025
Полиция Ярославля ищет вандалов, осквернивших воинское кладбище
Полиция ищет вандалов, исписавших стену воинского мемориального кладбища в Ярославле, сообщили РИА Новости в УМВД по Ярославской области. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:32:00+03:00
2025-01-13T13:32:00+03:00
2025-01-13T13:32:00+03:00
происшествия
ярославль
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Полиция ищет вандалов, исписавших стену воинского мемориального кладбища в Ярославле, сообщили РИА Новости в УМВД по Ярославской области. Фото стены воинского мемориального кладбища на улице Угличской в Ярославле появилось в соцсетях. На наружной стороне стены краской написаны слова, которые автор фото назвал "похабщиной", в связи с чем "замылил" их на фото. "По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили РИА Новости в УМВД. Представитель управления уточнила, что установление личностей вандалов в процессе.
https://ria.ru/20241118/sud-1984413044.html
ярославль
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
Полиция Ярославля ищет вандалов, осквернивших воинское кладбище
Полиция ищет вандалов, исписавших стену мемориального кладбища в Ярославле