После землетрясения в Японии не зафиксировали сбоев в работе АЭС
NHK: после землетрясения в Японии сбоев в работе АЭС "Сендай" и "Иката" нет
Атомная электростанция Иката в Японии. Архивное фото
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ОСАКА, 13 янв – РИА Новости. Сбоев в работе расположенной на японском острове Кюсю АЭС "Сендай" и расположенной на острове Сикоку АЭС "Иката" после мощного землетрясения не выявлено, передает телеканал NHK со ссылкой на операторов станций.
Мощное землетрясение произошло в 21.19 по местному времени (15.19 мск) у юго-восточного побережья японского острова Кюсю. Изначально его магнитуда оценивалась как 6,4, но затем была пересмотрена до 6,9. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой. Толчки силой до пяти баллов ощущались на всем острове Кюсю, а силой до трех баллов – на острове Сикоку и обширной территории на острове Хонсю от города Хиросима до Осаки, где проживает корреспондент РИА Новости.
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По данным телеканала, в районах АЭС "Сендай" и АЭС "Иката" были зафиксированы толчки силой до трех баллов. Сотрудники станций не выявили сбоев в их работе, а также отклонений показателей уровня радиации.
После мощного землетрясения была объявлена угроза цунами. Так, для восточного побережья острова Кюсю и южного побережья острова Сикоку действует предупреждение о цунами высотой до 1 метра. Для островов Амами, Токара, Танэгасима, Якусима, а также для ряда регионов острова Хонсю действует предупреждение о приливной волне высотой до 20 сантиметров.
К настоящему времени информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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