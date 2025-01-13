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Магнитуда землетрясения у острова Кюсю увеличилась до 6,9 - РИА Новости, 13.01.2025
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15:46 13.01.2025 (обновлено: 15:52 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/yaponiya-1993486913.html
Магнитуда землетрясения у острова Кюсю увеличилась до 6,9
Магнитуда землетрясения у острова Кюсю увеличилась до 6,9 - РИА Новости, 13.01.2025
Магнитуда землетрясения у острова Кюсю увеличилась до 6,9
Главное метеорологическое агентство Японии повысило магнитуду произошедшего у острова Кюсю землетрясения с 6,4 до 6,9. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:46:00+03:00
2025-01-13T15:52:00+03:00
в мире
япония
землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо
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ОСАКА, 13 янв – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии повысило магнитуду произошедшего у острова Кюсю землетрясения с 6,4 до 6,9.Толчки были зафиксированы в 21.19 по местному времени (15.19 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой.Толчки силой до пяти баллов ощущались на всем острове Кюсю, а силой до трех баллов – на острове Сикоку и обширной территории на острове Хонсю от города Хиросима до Осаки, где проживает корреспондент РИА Новости.После мощного землетрясения была объявлена угроза цунами. Так, для восточного побережья острова Кюсю и южного побережья острова Сикоку действует предупреждение о цунами высотой до 1 метра. Для островов Амами, Токара, Танэгасима, Якусима, а также для ряда регионов острова Хонсю действует предупреждение о приливной волне высотой до 20 сантиметров.К настоящему времени информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250112/krym-1993372274.html
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в мире, япония, землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо
В мире, Япония, Землетрясение на японских островах Кюсю и Хоккайдо
Магнитуда землетрясения у острова Кюсю увеличилась до 6,9

Метеорологи пересмотрели магнитуду землетрясения у острова Кюсю с 6,4 до 6,9

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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ОСАКА, 13 янв – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии повысило магнитуду произошедшего у острова Кюсю землетрясения с 6,4 до 6,9.
Толчки были зафиксированы в 21.19 по местному времени (15.19 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой.
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Толчки силой до пяти баллов ощущались на всем острове Кюсю, а силой до трех баллов – на острове Сикоку и обширной территории на острове Хонсю от города Хиросима до Осаки, где проживает корреспондент РИА Новости.
После мощного землетрясения была объявлена угроза цунами. Так, для восточного побережья острова Кюсю и южного побережья острова Сикоку действует предупреждение о цунами высотой до 1 метра. Для островов Амами, Токара, Танэгасима, Якусима, а также для ряда регионов острова Хонсю действует предупреждение о приливной волне высотой до 20 сантиметров.
К настоящему времени информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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В миреЯпонияЗемлетрясение на японских островах Кюсю и Хоккайдо
 
 
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