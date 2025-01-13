https://ria.ru/20250113/yaponiya-1993486913.html

Магнитуда землетрясения у острова Кюсю увеличилась до 6,9

Магнитуда землетрясения у острова Кюсю увеличилась до 6,9 - РИА Новости, 13.01.2025

Магнитуда землетрясения у острова Кюсю увеличилась до 6,9

Главное метеорологическое агентство Японии повысило магнитуду произошедшего у острова Кюсю землетрясения с 6,4 до 6,9. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:46:00+03:00

2025-01-13T15:46:00+03:00

2025-01-13T15:52:00+03:00

в мире

япония

землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_0e82fa559c4d176ceca274347b8a41a3.jpg

ОСАКА, 13 янв – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии повысило магнитуду произошедшего у острова Кюсю землетрясения с 6,4 до 6,9.Толчки были зафиксированы в 21.19 по местному времени (15.19 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой.Толчки силой до пяти баллов ощущались на всем острове Кюсю, а силой до трех баллов – на острове Сикоку и обширной территории на острове Хонсю от города Хиросима до Осаки, где проживает корреспондент РИА Новости.После мощного землетрясения была объявлена угроза цунами. Так, для восточного побережья острова Кюсю и южного побережья острова Сикоку действует предупреждение о цунами высотой до 1 метра. Для островов Амами, Токара, Танэгасима, Якусима, а также для ряда регионов острова Хонсю действует предупреждение о приливной волне высотой до 20 сантиметров.К настоящему времени информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250112/krym-1993372274.html

https://ria.ru/20250111/sochi-1993290401.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо