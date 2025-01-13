https://ria.ru/20250113/yaponiya-1993485647.html
В Японии объявили предупреждение об угрозе цунами
В Японии объявили предупреждение об угрозе цунами - РИА Новости, 13.01.2025
В Японии объявили предупреждение об угрозе цунами
После землетрясения рядом с юго-восточным побережьем японского острова Кюсю объявлено предупреждение об угрозе цунами. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:39:00+03:00
2025-01-13T15:39:00+03:00
2025-01-13T15:47:00+03:00
в мире
япония
хонсю (остров)
землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо
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ОСАКА, 13 янв – РИА Новости. После землетрясения рядом с юго-восточным побережьем японского острова Кюсю объявлено предупреждение об угрозе цунами.Для восточного побережья острова Кюсю и южного побережья острова Сикоку действует предупреждение о цунами высотой до 1 метра. Для островов Амами, Токара, Танэгасима, Якусима, а также для ряда регионов острова Хонсю действует предупреждение о приливной волне высотой до 20 сантиметров.К настоящему времени информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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в мире, япония, хонсю (остров), землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо
В мире, Япония, Хонсю (остров), Землетрясение на японских островах Кюсю и Хоккайдо
В Японии объявили предупреждение об угрозе цунами
На островах Кюсю, Сикоку и Амами объявили предупреждение об угрозе цунами