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В Японии объявили предупреждение об угрозе цунами - РИА Новости, 13.01.2025
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15:39 13.01.2025 (обновлено: 15:47 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/yaponiya-1993485647.html
В Японии объявили предупреждение об угрозе цунами
В Японии объявили предупреждение об угрозе цунами - РИА Новости, 13.01.2025
В Японии объявили предупреждение об угрозе цунами
После землетрясения рядом с юго-восточным побережьем японского острова Кюсю объявлено предупреждение об угрозе цунами. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:39:00+03:00
2025-01-13T15:47:00+03:00
в мире
япония
хонсю (остров)
землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо
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ОСАКА, 13 янв – РИА Новости. После землетрясения рядом с юго-восточным побережьем японского острова Кюсю объявлено предупреждение об угрозе цунами.Для восточного побережья острова Кюсю и южного побережья острова Сикоку действует предупреждение о цунами высотой до 1 метра. Для островов Амами, Токара, Танэгасима, Якусима, а также для ряда регионов острова Хонсю действует предупреждение о приливной волне высотой до 20 сантиметров.К настоящему времени информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250112/krym-1993372274.html
япония
хонсю (остров)
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в мире, япония, хонсю (остров), землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо
В мире, Япония, Хонсю (остров), Землетрясение на японских островах Кюсю и Хоккайдо
В Японии объявили предупреждение об угрозе цунами

На островах Кюсю, Сикоку и Амами объявили предупреждение об угрозе цунами

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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ОСАКА, 13 янв – РИА Новости. После землетрясения рядом с юго-восточным побережьем японского острова Кюсю объявлено предупреждение об угрозе цунами.
Для восточного побережья острова Кюсю и южного побережья острова Сикоку действует предупреждение о цунами высотой до 1 метра. Для островов Амами, Токара, Танэгасима, Якусима, а также для ряда регионов острова Хонсю действует предупреждение о приливной волне высотой до 20 сантиметров.
К настоящему времени информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Побережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,2
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В миреЯпонияХонсю (остров)Землетрясение на японских островах Кюсю и Хоккайдо
 
 
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