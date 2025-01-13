https://ria.ru/20250113/yaponiya-1993485647.html

В Японии объявили предупреждение об угрозе цунами

В Японии объявили предупреждение об угрозе цунами - РИА Новости, 13.01.2025

В Японии объявили предупреждение об угрозе цунами

После землетрясения рядом с юго-восточным побережьем японского острова Кюсю объявлено предупреждение об угрозе цунами. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:39:00+03:00

2025-01-13T15:39:00+03:00

2025-01-13T15:47:00+03:00

в мире

япония

хонсю (остров)

землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо

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ОСАКА, 13 янв – РИА Новости. После землетрясения рядом с юго-восточным побережьем японского острова Кюсю объявлено предупреждение об угрозе цунами.Для восточного побережья острова Кюсю и южного побережья острова Сикоку действует предупреждение о цунами высотой до 1 метра. Для островов Амами, Токара, Танэгасима, Якусима, а также для ряда регионов острова Хонсю действует предупреждение о приливной волне высотой до 20 сантиметров.К настоящему времени информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250112/krym-1993372274.html

япония

хонсю (остров)

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в мире, япония, хонсю (остров), землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо