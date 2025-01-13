https://ria.ru/20250113/yaponiya-1993484865.html

В Японии произошло сильное землетрясение

В Японии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 13.01.2025

В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рядом с юго-восточным побережьем японского острова Кюсю, толчки ощущались на обширной территории, в том числе в городе... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:36:00+03:00

2025-01-13T15:36:00+03:00

2025-01-13T15:42:00+03:00

в мире

осака (город)

япония

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ОСАКА, 13 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рядом с юго-восточным побережьем японского острова Кюсю, толчки ощущались на обширной территории, в том числе в городе Осака.По данным Главного метеорологического агентства, землетрясение было зафиксировано в 21.19 по местному времени (15.19 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой.Толчки силой до пяти баллов ощущались на всем острове Кюсю, а силой до трех баллов – на острове Сикоку и обширной территории на острове Хонсю от города Хиросима до Осаки, где проживает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

осака (город)

япония

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, осака (город), япония