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В Японии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 13.01.2025
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15:36 13.01.2025 (обновлено: 15:42 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/yaponiya-1993484865.html
В Японии произошло сильное землетрясение
В Японии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 13.01.2025
В Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рядом с юго-восточным побережьем японского острова Кюсю, толчки ощущались на обширной территории, в том числе в городе... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:36:00+03:00
2025-01-13T15:42:00+03:00
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осака (город)
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ОСАКА, 13 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рядом с юго-восточным побережьем японского острова Кюсю, толчки ощущались на обширной территории, в том числе в городе Осака.По данным Главного метеорологического агентства, землетрясение было зафиксировано в 21.19 по местному времени (15.19 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой.Толчки силой до пяти баллов ощущались на всем острове Кюсю, а силой до трех баллов – на острове Сикоку и обширной территории на острове Хонсю от города Хиросима до Осаки, где проживает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
осака (город)
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в мире, осака (город), япония
В мире, Осака (город), Япония
В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рядом с японским островом Кюсю

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ОСАКА, 13 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рядом с юго-восточным побережьем японского острова Кюсю, толчки ощущались на обширной территории, в том числе в городе Осака.
По данным Главного метеорологического агентства, землетрясение было зафиксировано в 21.19 по местному времени (15.19 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой.
Толчки силой до пяти баллов ощущались на всем острове Кюсю, а силой до трех баллов – на острове Сикоку и обширной территории на острове Хонсю от города Хиросима до Осаки, где проживает корреспондент РИА Новости.
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В миреОсака (город)Япония
 
 
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