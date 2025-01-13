https://ria.ru/20250113/vzryv-1993397676.html

В Полтаве прогремел взрыв

В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 13.01.2025

В Полтаве прогремел взрыв

В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T01:30:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram со ссылкой на своих корреспондентов."В Полтаве был слышен звук взрыва", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250110/ukraina-1992984348.html

https://ria.ru/20250112/zapad-1993386578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, полтава, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины