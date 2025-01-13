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В Полтаве прогремел взрыв
В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 13.01.2025
В Полтаве прогремел взрыв
В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T01:30:00+03:00
2025-01-13T01:30:00+03:00
2025-01-13T01:59:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram со ссылкой на своих корреспондентов."В Полтаве был слышен звук взрыва", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1992984348.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтава, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Полтаве прогремел взрыв
В Полтаве после воздушной тревоги прогремел взрыв