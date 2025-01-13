https://ria.ru/20250113/vykhodnye-1993399416.html
Названа дата следующей короткой рабочей недели в России
Названа дата следующей короткой рабочей недели в России - РИА Новости, 13.01.2025
Названа дата следующей короткой рабочей недели в России
Следующая короткая рабочая неделя будет в России в конце апреля и продлится всего три дня, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T02:31:00+03:00
2025-01-13T02:31:00+03:00
2025-01-13T03:39:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя будет в России в конце апреля и продлится всего три дня, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в конце апреля. Она продлится три дня, с 28 по 30 число месяца", - сказала Санина. Она отметила, что 1 мая - выходной день, в который отмечается праздник Труда. Пятница, 2 мая, станет нерабочим днем благодаря переносу выходного с 4 января (субботы) постановлением правительства РФ. При этом рабочий день 30 апреля будет сокращенным, подчеркнула эксперт.
https://ria.ru/20250112/rabota-1993304869.html
https://ria.ru/20250112/2025-1987771808.html
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РИА Новости
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общество, россия, работа.ру, праздники
Общество, Россия, Работа.ру, Праздники
Названа дата следующей короткой рабочей недели в России
"Работа.ру": следующая короткая рабочая неделя будет в России в конце апреля
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя будет в России в конце апреля и продлится всего три дня, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в конце апреля. Она продлится три дня, с 28 по 30 число месяца", - сказала Санина.
Она отметила, что 1 мая - выходной день, в который отмечается праздник Труда. Пятница, 2 мая, станет нерабочим днем благодаря переносу выходного с 4 января (субботы) постановлением правительства РФ.
При этом рабочий день 30 апреля будет сокращенным, подчеркнула эксперт.