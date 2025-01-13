https://ria.ru/20250113/vykhodnye-1993399416.html

Названа дата следующей короткой рабочей недели в России

Названа дата следующей короткой рабочей недели в России - РИА Новости, 13.01.2025

Названа дата следующей короткой рабочей недели в России

Следующая короткая рабочая неделя будет в России в конце апреля и продлится всего три дня, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T02:31:00+03:00

2025-01-13T02:31:00+03:00

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общество

россия

работа.ру

праздники

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя будет в России в конце апреля и продлится всего три дня, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в конце апреля. Она продлится три дня, с 28 по 30 число месяца", - сказала Санина. Она отметила, что 1 мая - выходной день, в который отмечается праздник Труда. Пятница, 2 мая, станет нерабочим днем благодаря переносу выходного с 4 января (субботы) постановлением правительства РФ. При этом рабочий день 30 апреля будет сокращенным, подчеркнула эксперт.

https://ria.ru/20250112/rabota-1993304869.html

https://ria.ru/20250112/2025-1987771808.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, работа.ру, праздники