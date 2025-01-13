Рейтинг@Mail.ru
Названа дата следующей короткой рабочей недели в России - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 13.01.2025 (обновлено: 03:39 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/vykhodnye-1993399416.html
Названа дата следующей короткой рабочей недели в России
Названа дата следующей короткой рабочей недели в России - РИА Новости, 13.01.2025
Названа дата следующей короткой рабочей недели в России
Следующая короткая рабочая неделя будет в России в конце апреля и продлится всего три дня, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T02:31:00+03:00
2025-01-13T03:39:00+03:00
общество
россия
работа.ру
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947906759_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_7630e1e8a70f4714067a949aa77315c0.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя будет в России в конце апреля и продлится всего три дня, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в конце апреля. Она продлится три дня, с 28 по 30 число месяца", - сказала Санина. Она отметила, что 1 мая - выходной день, в который отмечается праздник Труда. Пятница, 2 мая, станет нерабочим днем благодаря переносу выходного с 4 января (субботы) постановлением правительства РФ. При этом рабочий день 30 апреля будет сокращенным, подчеркнула эксперт.
https://ria.ru/20250112/rabota-1993304869.html
https://ria.ru/20250112/2025-1987771808.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947906759_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_8431492b3d3acc901f5f67a6034f60dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, работа.ру, праздники
Общество, Россия, Работа.ру, Праздники
Названа дата следующей короткой рабочей недели в России

"Работа.ру": следующая короткая рабочая неделя будет в России в конце апреля

© iStock.com / Bojan89Девушка во время работы в офисе
Девушка во время работы в офисе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© iStock.com / Bojan89
Девушка во время работы в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя будет в России в конце апреля и продлится всего три дня, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в конце апреля. Она продлится три дня, с 28 по 30 число месяца", - сказала Санина.
Сотрудники одного из московских офисов - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе, заявили в Госдуме
Вчера, 02:59
Она отметила, что 1 мая - выходной день, в который отмечается праздник Труда. Пятница, 2 мая, станет нерабочим днем благодаря переносу выходного с 4 января (субботы) постановлением правительства РФ.
При этом рабочий день 30 апреля будет сокращенным, подчеркнула эксперт.
Гороскоп на 2025 год по знакам зодиака или по году рождения: для женщин и мужчин - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Время перемен: каким будет 2025 год для представителей всех знаков зодиака
Вчера, 13:20
 
ОбществоРоссияРабота.руПраздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала