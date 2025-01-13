Рейтинг@Mail.ru
ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/vvs-1993542107.html
ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена
ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена - РИА Новости, 13.01.2025
ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена
ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена, за пределами территории еврейского государства, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:30:00+03:00
2025-01-13T20:30:00+03:00
в мире
израиль
йемен
армия обороны израиля (цахал)
ансар алла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976540565_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_a47af355032608058c83429e93773314.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена, за пределами территории еврейского государства, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, одна ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена силами ВВС за пределами израильской территории. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где уже более 15 месяцев продолжаются боевые действия. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.
https://ria.ru/20241230/voz-1992109621.html
израиль
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976540565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4df3076d4d93cb650353d76c1a4212f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен, армия обороны израиля (цахал), ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Йемен, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена

ЦАХАЛ: ВВС Израиля перехватили запущенную из Йемена ракету за пределами страны

© AP Photo / Baz RatnerИзраильская система ПВО
Израильская система ПВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская система ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена, за пределами территории еврейского государства, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, одна ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена силами ВВС за пределами израильской территории. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где уже более 15 месяцев продолжаются боевые действия. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе по его самолету в Йемене
30 декабря 2024, 21:11
 
В миреИзраильЙеменАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Ансар АллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала