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ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена

ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена - РИА Новости, 13.01.2025

ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена

ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена, за пределами территории еврейского государства, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 13.01.2025

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена, за пределами территории еврейского государства, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, одна ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена силами ВВС за пределами израильской территории. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где уже более 15 месяцев продолжаются боевые действия. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.

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в мире, израиль, йемен, армия обороны израиля (цахал), ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024