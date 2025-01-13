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Киев планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки, заявили в ДНР
Киев планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
Киев планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки, заявили в ДНР
Командование ВСУ ведет разговор о выводе подразделений из поселка городского типа Великая Новоселка, который благодаря усилиям российских войск утратил статус... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T22:56:00+03:00
2025-01-13T22:56:00+03:00
2025-01-13T22:56:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Командование ВСУ ведет разговор о выводе подразделений из поселка городского типа Великая Новоселка, который благодаря усилиям российских войск утратил статус крупного узла для противника, и села Времьевка в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы Республики Игорь Кимаковский. "Великая Новоселка находится фактически на стыке с Запорожской областью и являлась крупным узлом. Сейчас там нашими (войсками – ред.) был разрушен один мост в районе Нового Комара, перерезана дорога в сторону Запорожской области, и фактически он потерял свою основную роль, как в свое время потеряло и Курахово. И сейчас уже ведется разговор о выводе (ВСУ – ред.) не только из Великой Новоселки, но и Времьевки. Там совокупно бригадная группа (ВСУ – ред.)", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Звезда". Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало о том, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в ряде районов населенных пунктов, среди которых и Великая Новоселка.
https://ria.ru/20250113/vsu-1993552291.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Киев планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки, заявили в ДНР
Кимаковский: Киевский режим планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки