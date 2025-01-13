https://ria.ru/20250113/vsu-1993553357.html

Киев планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки, заявили в ДНР

Киев планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025

Киев планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки, заявили в ДНР

Командование ВСУ ведет разговор о выводе подразделений из поселка городского типа Великая Новоселка, который благодаря усилиям российских войск утратил статус... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T22:56:00+03:00

2025-01-13T22:56:00+03:00

2025-01-13T22:56:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Командование ВСУ ведет разговор о выводе подразделений из поселка городского типа Великая Новоселка, который благодаря усилиям российских войск утратил статус крупного узла для противника, и села Времьевка в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы Республики Игорь Кимаковский. "Великая Новоселка находится фактически на стыке с Запорожской областью и являлась крупным узлом. Сейчас там нашими (войсками – ред.) был разрушен один мост в районе Нового Комара, перерезана дорога в сторону Запорожской области, и фактически он потерял свою основную роль, как в свое время потеряло и Курахово. И сейчас уже ведется разговор о выводе (ВСУ – ред.) не только из Великой Новоселки, но и Времьевки. Там совокупно бригадная группа (ВСУ – ред.)", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Звезда". Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало о том, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в ряде районов населенных пунктов, среди которых и Великая Новоселка.

https://ria.ru/20250113/vsu-1993552291.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика