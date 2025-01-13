Рейтинг@Mail.ru
Киев планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/vsu-1993553357.html
Киев планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки, заявили в ДНР
Киев планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
Киев планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки, заявили в ДНР
Командование ВСУ ведет разговор о выводе подразделений из поселка городского типа Великая Новоселка, который благодаря усилиям российских войск утратил статус... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T22:56:00+03:00
2025-01-13T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4251ec9d5abcfa4398befd44d25a5c2.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Командование ВСУ ведет разговор о выводе подразделений из поселка городского типа Великая Новоселка, который благодаря усилиям российских войск утратил статус крупного узла для противника, и села Времьевка в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы Республики Игорь Кимаковский. "Великая Новоселка находится фактически на стыке с Запорожской областью и являлась крупным узлом. Сейчас там нашими (войсками – ред.) был разрушен один мост в районе Нового Комара, перерезана дорога в сторону Запорожской области, и фактически он потерял свою основную роль, как в свое время потеряло и Курахово. И сейчас уже ведется разговор о выводе (ВСУ – ред.) не только из Великой Новоселки, но и Времьевки. Там совокупно бригадная группа (ВСУ – ред.)", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Звезда". Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало о том, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в ряде районов населенных пунктов, среди которых и Великая Новоселка.
https://ria.ru/20250113/vsu-1993552291.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_56b124a1c486725fca9177ec47468ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Киев планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки, заявили в ДНР

Кимаковский: Киевский режим планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Командование ВСУ ведет разговор о выводе подразделений из поселка городского типа Великая Новоселка, который благодаря усилиям российских войск утратил статус крупного узла для противника, и села Времьевка в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы Республики Игорь Кимаковский.
"Великая Новоселка находится фактически на стыке с Запорожской областью и являлась крупным узлом. Сейчас там нашими (войсками – ред.) был разрушен один мост в районе Нового Комара, перерезана дорога в сторону Запорожской области, и фактически он потерял свою основную роль, как в свое время потеряло и Курахово. И сейчас уже ведется разговор о выводе (ВСУ – ред.) не только из Великой Новоселки, но и Времьевки. Там совокупно бригадная группа (ВСУ – ред.)", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Звезда".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Советник главы ДНР заявил об окружении группировки ВСУ в Дачном
Вчера, 22:44
Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало о том, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в ряде районов населенных пунктов, среди которых и Великая Новоселка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала