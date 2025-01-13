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Советник главы ДНР заявил об окружении группировки ВСУ в Дачном - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:44 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/vsu-1993552291.html
Советник главы ДНР заявил об окружении группировки ВСУ в Дачном
Советник главы ДНР заявил об окружении группировки ВСУ в Дачном - РИА Новости, 13.01.2025
Советник главы ДНР заявил об окружении группировки ВСУ в Дачном
Населенный пункт Дачное в Донецкой Народной Республике, где стоит группировка ВСУ численностью более тысячи человек, оказался в оперативном окружении, сообщил... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T22:44:00+03:00
2025-01-13T22:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Населенный пункт Дачное в Донецкой Народной Республике, где стоит группировка ВСУ численностью более тысячи человек, оказался в оперативном окружении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Звезда". Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что тысячная группировка ВСУ попала в полукотел в районе села Дачное западнее города Курахово в ДНР. "Практически это уже оперативное окружение в районе населённого пункта Дачное... На самом деле, наши передовые части уже работают на окраинах Андреевки, и с Зеленовки в сторону Разлива уже идёт обхват Константинополя, уже южнее и даже западнее, скажем так. Поэтому здесь для противника в Дачном уже создан фактически новый котел", - сказал Кимаковский, напомнив, что в Дачном находится группировка ВСУ численностью свыше тысячи человек. Он добавил, что украинские войска там находятся в силу политического решения киевского режима. "Торецк (Дзержинск наш), Дачное - это всё больше политические решения. И то же самое и в Курской губернии это всё пока политические решения. На самом деле у противника в этих местах уже очаговая оборона. И они держатся, что называется, из последних сил", - подчеркнул Кимаковский.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Советник главы ДНР заявил об окружении группировки ВСУ в Дачном

Кимаковский: группировка ВСУ в Дачном в ДНР находится в оперативном окружении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Населенный пункт Дачное в Донецкой Народной Республике, где стоит группировка ВСУ численностью более тысячи человек, оказался в оперативном окружении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Звезда".
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что тысячная группировка ВСУ попала в полукотел в районе села Дачное западнее города Курахово в ДНР.
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"Практически это уже оперативное окружение в районе населённого пункта Дачное... На самом деле, наши передовые части уже работают на окраинах Андреевки, и с Зеленовки в сторону Разлива уже идёт обхват Константинополя, уже южнее и даже западнее, скажем так. Поэтому здесь для противника в Дачном уже создан фактически новый котел", - сказал Кимаковский, напомнив, что в Дачном находится группировка ВСУ численностью свыше тысячи человек.
Он добавил, что украинские войска там находятся в силу политического решения киевского режима.
"Торецк (Дзержинск наш), Дачное - это всё больше политические решения. И то же самое и в Курской губернии это всё пока политические решения. На самом деле у противника в этих местах уже очаговая оборона. И они держатся, что называется, из последних сил", - подчеркнул Кимаковский.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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