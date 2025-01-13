https://ria.ru/20250113/vsu-1993552291.html

Советник главы ДНР заявил об окружении группировки ВСУ в Дачном

Советник главы ДНР заявил об окружении группировки ВСУ в Дачном - РИА Новости, 13.01.2025

Советник главы ДНР заявил об окружении группировки ВСУ в Дачном

Населенный пункт Дачное в Донецкой Народной Республике, где стоит группировка ВСУ численностью более тысячи человек, оказался в оперативном окружении, сообщил... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T22:44:00+03:00

2025-01-13T22:44:00+03:00

2025-01-13T22:44:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Населенный пункт Дачное в Донецкой Народной Республике, где стоит группировка ВСУ численностью более тысячи человек, оказался в оперативном окружении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Звезда". Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что тысячная группировка ВСУ попала в полукотел в районе села Дачное западнее города Курахово в ДНР. "Практически это уже оперативное окружение в районе населённого пункта Дачное... На самом деле, наши передовые части уже работают на окраинах Андреевки, и с Зеленовки в сторону Разлива уже идёт обхват Константинополя, уже южнее и даже западнее, скажем так. Поэтому здесь для противника в Дачном уже создан фактически новый котел", - сказал Кимаковский, напомнив, что в Дачном находится группировка ВСУ численностью свыше тысячи человек. Он добавил, что украинские войска там находятся в силу политического решения киевского режима. "Торецк (Дзержинск наш), Дачное - это всё больше политические решения. И то же самое и в Курской губернии это всё пока политические решения. На самом деле у противника в этих местах уже очаговая оборона. И они держатся, что называется, из последних сил", - подчеркнул Кимаковский.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф