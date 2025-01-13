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В Белгородской области три населенных пункта пострадали от ударов ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/vsu-1993534038.html
В Белгородской области три населенных пункта пострадали от ударов ВСУ
В Белгородской области три населенных пункта пострадали от ударов ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
В Белгородской области три населенных пункта пострадали от ударов ВСУ
Административное здание, два многоквартирных дома и два частных домовладения повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате ударов со... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:11:00+03:00
2025-01-13T19:11:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
шебекино
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Административное здание, два многоквартирных дома и два частных домовладения повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В городе Шебекино в результате прилета снаряда повреждены остекление и кровля административного здания предприятия, а также посечён легковой автомобиль… В посёлке Малиновка Белгородского района два многоквартирных дома подверглись атакам беспилотников", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава области добавил, что село Зозули Борисовского района повторно подверглось атакам двух FPV-дронов. В результате детонации пострадали два частных домовладения и легковой автомобиль. Также зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи. "По предварительной информации, никто не пострадал", - подчеркнул губернатор.
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происшествия, белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области три населенных пункта пострадали от ударов ВСУ

Гладков: административное здание и 4 дома повреждены в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Административное здание, два многоквартирных дома и два частных домовладения повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"В городе Шебекино в результате прилета снаряда повреждены остекление и кровля административного здания предприятия, а также посечён легковой автомобиль… В посёлке Малиновка Белгородского района два многоквартирных дома подверглись атакам беспилотников", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава области добавил, что село Зозули Борисовского района повторно подверглось атакам двух FPV-дронов. В результате детонации пострадали два частных домовладения и легковой автомобиль. Также зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи.
"По предварительной информации, никто не пострадал", - подчеркнул губернатор.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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