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В Белгородской области три населенных пункта пострадали от ударов ВСУ
В Белгородской области три населенных пункта пострадали от ударов ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
В Белгородской области три населенных пункта пострадали от ударов ВСУ
Административное здание, два многоквартирных дома и два частных домовладения повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате ударов со... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:11:00+03:00
2025-01-13T19:11:00+03:00
2025-01-13T19:11:00+03:00
происшествия
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БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Административное здание, два многоквартирных дома и два частных домовладения повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В городе Шебекино в результате прилета снаряда повреждены остекление и кровля административного здания предприятия, а также посечён легковой автомобиль… В посёлке Малиновка Белгородского района два многоквартирных дома подверглись атакам беспилотников", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава области добавил, что село Зозули Борисовского района повторно подверглось атакам двух FPV-дронов. В результате детонации пострадали два частных домовладения и легковой автомобиль. Также зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи. "По предварительной информации, никто не пострадал", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html
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происшествия, белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области три населенных пункта пострадали от ударов ВСУ
Гладков: административное здание и 4 дома повреждены в Белгородской области