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ВСУ признали провал контратак в Курской области, пишет NYT - РИА Новости, 13.01.2025
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18:37 13.01.2025 (обновлено: 19:13 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/vsu-1993529212.html
ВСУ признали провал контратак в Курской области, пишет NYT
ВСУ признали провал контратак в Курской области, пишет NYT - РИА Новости, 13.01.2025
ВСУ признали провал контратак в Курской области, пишет NYT
В ВСУ признали, что попытки контратаковать в Курской области провалились, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных военнослужащих. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:37:00+03:00
2025-01-13T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В ВСУ признали, что попытки контратаковать в Курской области провалились, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных военнослужащих.&quot;Русские преимущественно предотвратили нападение&quot;, — говорится в материале.Утром 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении хутора Бердин в Курской области с целью остановить наступление российских войск. Артиллерия и авиация группировки войск "Север" нанесли поражение штурмовой группе, уничтожив два танка, машину разграждения и семь бронемашин. За сутки ВСУ потеряли в этой области до 340 военнослужащих.На следующий день российские военные пресекли попытку противника прорваться к селу Большое Солдатское в том же регионе.После этого в январе Минобороны регулярно отчитывалось об отражении контратак ВСУ в регионе.Вторжение ВСУ в Курскую областьПодразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По словам Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. За время боевых действий в регионе ВСУ потеряли уже более 50 тысяч военных.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993514434.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, США
ВСУ признали провал контратак в Курской области, пишет NYT

NYT: ВСУ признали, что попытки контратаковать в Курской области провалились

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В ВСУ признали, что попытки контратаковать в Курской области провалились, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных военнослужащих.
«

"Русские преимущественно предотвратили нападение", — говорится в материале.

Утром 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении хутора Бердин в Курской области с целью остановить наступление российских войск. Артиллерия и авиация группировки войск "Север" нанесли поражение штурмовой группе, уничтожив два танка, машину разграждения и семь бронемашин. За сутки ВСУ потеряли в этой области до 340 военнослужащих.
На следующий день российские военные пресекли попытку противника прорваться к селу Большое Солдатское в том же регионе.
После этого в январе Минобороны регулярно отчитывалось об отражении контратак ВСУ в регионе.
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По словам Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. За время боевых действий в регионе ВСУ потеряли уже более 50 тысяч военных.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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