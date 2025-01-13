https://ria.ru/20250113/vsu-1993529212.html

ВСУ признали провал контратак в Курской области, пишет NYT

ВСУ признали провал контратак в Курской области, пишет NYT - РИА Новости, 13.01.2025

ВСУ признали провал контратак в Курской области, пишет NYT

В ВСУ признали, что попытки контратаковать в Курской области провалились, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных военнослужащих. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T18:37:00+03:00

2025-01-13T18:37:00+03:00

2025-01-13T19:13:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В ВСУ признали, что попытки контратаковать в Курской области провалились, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных военнослужащих."Русские преимущественно предотвратили нападение", — говорится в материале.Утром 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении хутора Бердин в Курской области с целью остановить наступление российских войск. Артиллерия и авиация группировки войск "Север" нанесли поражение штурмовой группе, уничтожив два танка, машину разграждения и семь бронемашин. За сутки ВСУ потеряли в этой области до 340 военнослужащих.На следующий день российские военные пресекли попытку противника прорваться к селу Большое Солдатское в том же регионе.После этого в январе Минобороны регулярно отчитывалось об отражении контратак ВСУ в регионе.Вторжение ВСУ в Курскую областьПодразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По словам Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. За время боевых действий в регионе ВСУ потеряли уже более 50 тысяч военных.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250113/ukraina-1993514434.html

https://ria.ru/20250113/vsu-1993474726.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, в мире, украина, сша