ВСУ признали провал контратак в Курской области, пишет NYT
NYT: ВСУ признали, что попытки контратаковать в Курской области провалились
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В ВСУ признали, что попытки контратаковать в Курской области провалились, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных военнослужащих.
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"Русские преимущественно предотвратили нападение", — говорится в материале.
Утром 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении хутора Бердин в Курской области с целью остановить наступление российских войск. Артиллерия и авиация группировки войск "Север" нанесли поражение штурмовой группе, уничтожив два танка, машину разграждения и семь бронемашин. За сутки ВСУ потеряли в этой области до 340 военнослужащих.
На следующий день российские военные пресекли попытку противника прорваться к селу Большое Солдатское в том же регионе.
После этого в январе Минобороны регулярно отчитывалось об отражении контратак ВСУ в регионе.
Вторжение ВСУ в Курскую область
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По словам Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. За время боевых действий в регионе ВСУ потеряли уже более 50 тысяч военных.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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