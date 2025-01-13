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При атаках дронов в Белгородской области пострадали две женщины и ребенок
При атаках дронов в Белгородской области пострадали две женщины и ребенок - РИА Новости, 13.01.2025
При атаках дронов в Белгородской области пострадали две женщины и ребенок
Две женщины и годовалый ребёнок ранены в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:40:00+03:00
2025-01-13T16:40:00+03:00
2025-01-13T16:46:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
происшествия
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Две женщины и годовалый ребёнок ранены в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Зозули Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль ранены женщина и её годовалый ребёнок. Бригады СМП доставляют пострадавших в медицинские учреждения города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство посечено осколками", - написал Гладков.Он добавил, что также в больницу самостоятельно обратилась женщина, получившая ранение в понедельник в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района."У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму. От предложенной госпитализации она отказалась, лечение продолжит амбулаторно", - уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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При атаках дронов в Белгородской области пострадали две женщины и ребенок
Гладков: при атаках БПЛА в белгородских селах пострадали две женщины и ребенок