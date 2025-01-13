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При атаках дронов в Белгородской области пострадали две женщины и ребенок - РИА Новости, 13.01.2025
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16:40 13.01.2025 (обновлено: 16:46 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/vsu-1993503987.html
При атаках дронов в Белгородской области пострадали две женщины и ребенок
При атаках дронов в Белгородской области пострадали две женщины и ребенок - РИА Новости, 13.01.2025
При атаках дронов в Белгородской области пострадали две женщины и ребенок
Две женщины и годовалый ребёнок ранены в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:40:00+03:00
2025-01-13T16:46:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
происшествия
белгородский район
белгород
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БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Две женщины и годовалый ребёнок ранены в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Зозули Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль ранены женщина и её годовалый ребёнок. Бригады СМП доставляют пострадавших в медицинские учреждения города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство посечено осколками", - написал Гладков.Он добавил, что также в больницу самостоятельно обратилась женщина, получившая ранение в понедельник в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района."У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму. От предложенной госпитализации она отказалась, лечение продолжит амбулаторно", - уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, происшествия, белгородский район, белгород
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородский район, Белгород
При атаках дронов в Белгородской области пострадали две женщины и ребенок

Гладков: при атаках БПЛА в белгородских селах пострадали две женщины и ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Две женщины и годовалый ребёнок ранены в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Зозули Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль ранены женщина и её годовалый ребёнок. Бригады СМП доставляют пострадавших в медицинские учреждения города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство посечено осколками", - написал Гладков.
Он добавил, что также в больницу самостоятельно обратилась женщина, получившая ранение в понедельник в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района.
"У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму. От предложенной госпитализации она отказалась, лечение продолжит амбулаторно", - уточнил губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВячеслав ГладковПроисшествияБелгородский районБелгород
 
 
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