https://ria.ru/20250113/vsu-1993474726.html
Солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева
Солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева - РИА Новости, 13.01.2025
Солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева
Киевские власти ведут солдат на верную гибель, а воинские части скрывают найденные тела, чтобы не выплачивать компенсацию семьям, заявил списанный после ранения РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:45:00+03:00
2025-01-13T14:45:00+03:00
2025-01-13T18:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b6cb3e188d3243d8b540b2244ac1ba2.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киевские власти ведут солдат на верную гибель, а воинские части скрывают найденные тела, чтобы не выплачивать компенсацию семьям, заявил списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью журналисту Сергею Любарскому."Государство придумало интересную схему: чтобы не признавать погибшим, солдата признают пропавшим без вести. И при таком статусе есть возможность не выплачивать те денежные компенсации, о которых было заявлено. И семьи вынуждены обращаться в суд, чтобы доказывать, что их близкий родственник действительно погиб. В 95 случаях воинские части являются стороной, которая отрицает факт нахождения тела", — сказал он.По словам Корсунова, у солдат опускаются руки из-за бедственного положения на фронте, наступления российских военных и политики киевского режима."На фронте нас загоняют в мешки, убивает противник, а в тылу какие-то чужие люди, которые транслируют это на внешний мир и видят в нас просто заложников ситуации. И просто на нас зарабатывают деньги", — пожаловался он.Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за 2024-й выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024-м против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
https://ria.ru/20250113/zapad-1993506101.html
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993483176.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_5958b4ee4c667e3db82b3679977c0122.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
Солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева
Списанный солдат ВСУ Корсунов: украинские части скрывают найденные тела
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киевские власти ведут солдат на верную гибель, а воинские части скрывают найденные тела, чтобы не выплачивать компенсацию семьям, заявил списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью журналисту Сергею Любарскому.
"Государство придумало интересную схему: чтобы не признавать погибшим, солдата признают пропавшим без вести. И при таком статусе есть возможность не выплачивать те денежные компенсации, о которых было заявлено. И семьи вынуждены обращаться в суд, чтобы доказывать, что их близкий родственник действительно погиб. В 95 случаях воинские части являются стороной, которая отрицает факт нахождения тела", — сказал он.
По словам Корсунова, у солдат опускаются руки из-за бедственного положения на фронте, наступления российских военных и политики киевского режима.
«
"На фронте нас загоняют в мешки, убивает противник, а в тылу какие-то чужие люди, которые транслируют это на внешний мир и видят в нас просто заложников ситуации. И просто на нас зарабатывают деньги", — пожаловался он.
Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за 2024-й выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024-м против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.