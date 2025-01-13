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Солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 13.01.2025 (обновлено: 18:13 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/vsu-1993474726.html
Солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева
Солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева - РИА Новости, 13.01.2025
Солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева
Киевские власти ведут солдат на верную гибель, а воинские части скрывают найденные тела, чтобы не выплачивать компенсацию семьям, заявил списанный после ранения РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:45:00+03:00
2025-01-13T18:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
киев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киевские власти ведут солдат на верную гибель, а воинские части скрывают найденные тела, чтобы не выплачивать компенсацию семьям, заявил списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью журналисту Сергею Любарскому."Государство придумало интересную схему: чтобы не признавать погибшим, солдата признают пропавшим без вести. И при таком статусе есть возможность не выплачивать те денежные компенсации, о которых было заявлено. И семьи вынуждены обращаться в суд, чтобы доказывать, что их близкий родственник действительно погиб. В 95 случаях воинские части являются стороной, которая отрицает факт нахождения тела", — сказал он.По словам Корсунова, у солдат опускаются руки из-за бедственного положения на фронте, наступления российских военных и политики киевского режима.&quot;На фронте нас загоняют в мешки, убивает противник, а в тылу какие-то чужие люди, которые транслируют это на внешний мир и видят в нас просто заложников ситуации. И просто на нас зарабатывают деньги&quot;, — пожаловался он.Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за 2024-й выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024-м против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
https://ria.ru/20250113/zapad-1993506101.html
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993483176.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
Солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева

Списанный солдат ВСУ Корсунов: украинские части скрывают найденные тела

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киевские власти ведут солдат на верную гибель, а воинские части скрывают найденные тела, чтобы не выплачивать компенсацию семьям, заявил списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью журналисту Сергею Любарскому.
"Государство придумало интересную схему: чтобы не признавать погибшим, солдата признают пропавшим без вести. И при таком статусе есть возможность не выплачивать те денежные компенсации, о которых было заявлено. И семьи вынуждены обращаться в суд, чтобы доказывать, что их близкий родственник действительно погиб. В 95 случаях воинские части являются стороной, которая отрицает факт нахождения тела", — сказал он.
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По словам Корсунова, у солдат опускаются руки из-за бедственного положения на фронте, наступления российских военных и политики киевского режима.
«

"На фронте нас загоняют в мешки, убивает противник, а в тылу какие-то чужие люди, которые транслируют это на внешний мир и видят в нас просто заложников ситуации. И просто на нас зарабатывают деньги", — пожаловался он.

Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за 2024-й выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024-м против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
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