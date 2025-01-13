https://ria.ru/20250113/vsu-1993474726.html

Солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева

Солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева - РИА Новости, 13.01.2025

Солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева

Киевские власти ведут солдат на верную гибель, а воинские части скрывают найденные тела, чтобы не выплачивать компенсацию семьям, заявил списанный после ранения РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:45:00+03:00

2025-01-13T14:45:00+03:00

2025-01-13T18:13:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киевские власти ведут солдат на верную гибель, а воинские части скрывают найденные тела, чтобы не выплачивать компенсацию семьям, заявил списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью журналисту Сергею Любарскому."Государство придумало интересную схему: чтобы не признавать погибшим, солдата признают пропавшим без вести. И при таком статусе есть возможность не выплачивать те денежные компенсации, о которых было заявлено. И семьи вынуждены обращаться в суд, чтобы доказывать, что их близкий родственник действительно погиб. В 95 случаях воинские части являются стороной, которая отрицает факт нахождения тела", — сказал он.По словам Корсунова, у солдат опускаются руки из-за бедственного положения на фронте, наступления российских военных и политики киевского режима."На фронте нас загоняют в мешки, убивает противник, а в тылу какие-то чужие люди, которые транслируют это на внешний мир и видят в нас просто заложников ситуации. И просто на нас зарабатывают деньги", — пожаловался он.Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за 2024-й выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024-м против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.

https://ria.ru/20250113/zapad-1993506101.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, киев