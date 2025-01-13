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ВС России нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/vsu-1993445898.html
ВС России нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР
ВС России нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
ВС России нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:13:00+03:00
2025-01-13T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник в результате потерял до 515 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Богуславка, Ольговка Харьковской области, Новомихайловка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Потери противника составили до 515 военнослужащих."Потери противника составили до 515 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, 14 автомобилей и 12 артиллерийских орудий, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993414502.html
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харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР

МО РФ: ВСУ потеряли до 515 военных в Харьковской области и ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник в результате потерял до 515 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Богуславка, Ольговка Харьковской области, Новомихайловка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Потери противника составили до 515 военнослужащих.
"Потери противника составили до 515 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, 14 автомобилей и 12 артиллерийских орудий, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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