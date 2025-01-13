https://ria.ru/20250113/vsu-1993445898.html

ВС России нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР

ВС России нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 13.01.2025

ВС России нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник в... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:13:00+03:00

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2025-01-13T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник в результате потерял до 515 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Богуславка, Ольговка Харьковской области, Новомихайловка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Потери противника составили до 515 военнослужащих."Потери противника составили до 515 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, 14 автомобилей и 12 артиллерийских орудий, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993414502.html

https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993405430.html

харьковская область

россия

донецкая народная республика

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харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф