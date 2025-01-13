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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Липцы и Волчанска - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/vsu-1993444566.html
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Липцы и Волчанска
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Липцы и Волчанска - РИА Новости, 13.01.2025
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Липцы и Волчанска
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:11:00+03:00
2025-01-13T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
волчанск
россия
вооруженные силы рф
харьковская область
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, волчанск, россия, вооруженные силы рф, харьковская область, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Россия, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Липцы и Волчанска

МО РФ: Украина потеряла до 35 военных в зоне действия группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Вчера, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВолчанскРоссияВооруженные силы РФХарьковская областьВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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