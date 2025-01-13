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"Случится в любое время": в США выступили с предупреждением о ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/vsu-1993408668.html
"Случится в любое время": в США выступили с предупреждением о ВСУ
"Случится в любое время": в США выступили с предупреждением о ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
"Случится в любое время": в США выступили с предупреждением о ВСУ
Слабая организация украинской армии может привести к ее полному развалу в любой момент, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T07:06:00+03:00
2025-01-13T07:06:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Слабая организация украинской армии может привести к ее полному развалу в любой момент, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Из-за слабой организации украинской армии &lt;...&gt; вполне возможно то, что уже много раз бывало исторически, когда армия оказывается сломлена. &lt;...&gt; И мы видим, что это может случиться в любое время", — отметил он.При этом, как заметил эксперт, у российской армии вполне достаточно ресурсов для того, чтобы при необходимости дойти до Днепра даже в условиях сопротивления украинской армии."Маловероятно, что Украина выживет без мирного соглашения. &lt;...&gt; Ее армию победят в чистом поле, и Россия &lt;...&gt; просто продиктует условия капитуляции", — заключил Дэвис.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
https://ria.ru/20250113/reshenie-1993401129.html
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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины
"Случится в любое время": в США выступили с предупреждением о ВСУ

Подполковник Дэвис заявил о возможном развале ВСУ в любой момент

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Слабая организация украинской армии может привести к ее полному развалу в любой момент, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Из-за слабой организации украинской армии <...> вполне возможно то, что уже много раз бывало исторически, когда армия оказывается сломлена. <...> И мы видим, что это может случиться в любое время", — отметил он.
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При этом, как заметил эксперт, у российской армии вполне достаточно ресурсов для того, чтобы при необходимости дойти до Днепра даже в условиях сопротивления украинской армии.
"Маловероятно, что Украина выживет без мирного соглашения. <...> Ее армию победят в чистом поле, и Россия <...> просто продиктует условия капитуляции", — заключил Дэвис.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
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