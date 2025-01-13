Зеленский дерзко ответил на приглашение Фицо
Зеленский предложил Фицо встретиться в Киеве, а не у границы
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в социальной сети X ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече.
"Ок. Приезжай в Киев в пятницу", — написал он.
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Ранее в понедельник премьер в открытом письме пригласил главу киевского режима на переговоры на фоне остановки транзита российского газа. По словам политика, встреча может состояться на территории Словакии, недалеко от границы с Украиной.
Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но особо обострился после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам самого словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на отказ главы киевского режима от транзита топлива через Украину.
Договор о поставках российского газа в Европу через постсоветскую республику истек 31 декабря. Киевские власти отвергли возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.
Фицо назвал решение Зеленского политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в эту страну и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
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