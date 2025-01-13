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Зеленский дерзко ответил на приглашение Фицо - РИА Новости, 13.01.2025
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20:21 13.01.2025 (обновлено: 22:16 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/vstrecha-1993541151.html
Зеленский дерзко ответил на приглашение Фицо
Зеленский дерзко ответил на приглашение Фицо - РИА Новости, 13.01.2025
Зеленский дерзко ответил на приглашение Фицо
Владимир Зеленский в социальной сети X ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:21:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в социальной сети X ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече."Ок. Приезжай в Киев в пятницу", — написал он.Ранее в понедельник премьер в открытом письме пригласил главу киевского режима на переговоры на фоне остановки транзита российского газа. По словам политика, встреча может состояться на территории Словакии, недалеко от границы с Украиной.Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но особо обострился после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам самого словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на отказ главы киевского режима от транзита топлива через Украину.Договор о поставках российского газа в Европу через постсоветскую республику истек 31 декабря. Киевские власти отвергли возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.Фицо назвал решение Зеленского политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в эту страну и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
https://ria.ru/20250111/zelenskiy--1993287380.html
https://ria.ru/20250112/tranzit-1993347990.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, владимир путин, газпром
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, Владимир Путин, Газпром
Зеленский дерзко ответил на приглашение Фицо

Зеленский предложил Фицо встретиться в Киеве, а не у границы

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в социальной сети X ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече.
"Ок. Приезжай в Киев в пятницу", — написал он.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Премьер Словакии публично обозвал Зеленского
11 января, 20:37
Ранее в понедельник премьер в открытом письме пригласил главу киевского режима на переговоры на фоне остановки транзита российского газа. По словам политика, встреча может состояться на территории Словакии, недалеко от границы с Украиной.
Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но особо обострился после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам самого словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на отказ главы киевского режима от транзита топлива через Украину.
Работник словацкой газовой промышленности - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В Словакии заявили о создании давления на Украину по вопросу транзита газа
12 января, 14:51
Договор о поставках российского газа в Европу через постсоветскую республику истек 31 декабря. Киевские власти отвергли возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.
Фицо назвал решение Зеленского политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в эту страну и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож
26 декабря 2024, 08:00
 
В миреСловакияУкраинаРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕврокомиссияВладимир ПутинГазпром
 
 
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