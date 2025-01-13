https://ria.ru/20250113/vstrecha-1993541151.html

Зеленский дерзко ответил на приглашение Фицо

Зеленский дерзко ответил на приглашение Фицо - РИА Новости, 13.01.2025

Зеленский дерзко ответил на приглашение Фицо

Владимир Зеленский в социальной сети X ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T20:21:00+03:00

2025-01-13T20:21:00+03:00

2025-01-13T22:16:00+03:00

в мире

словакия

украина

роберт фицо

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в социальной сети X ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече."Ок. Приезжай в Киев в пятницу", — написал он.Ранее в понедельник премьер в открытом письме пригласил главу киевского режима на переговоры на фоне остановки транзита российского газа. По словам политика, встреча может состояться на территории Словакии, недалеко от границы с Украиной.Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но особо обострился после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам самого словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на отказ главы киевского режима от транзита топлива через Украину.Договор о поставках российского газа в Европу через постсоветскую республику истек 31 декабря. Киевские власти отвергли возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.Фицо назвал решение Зеленского политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в эту страну и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.

https://ria.ru/20250111/zelenskiy--1993287380.html

https://ria.ru/20250112/tranzit-1993347990.html

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, роберт фицо, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, владимир путин, газпром