https://ria.ru/20250113/vov-1993459279.html

В Волгоградской области дворники нашли снаряд времен Второй мировой войны

В Волгоградской области дворники нашли снаряд времен Второй мировой войны - РИА Новости, 13.01.2025

В Волгоградской области дворники нашли снаряд времен Второй мировой войны

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли дворники возле многоэтажного дома в городе Волжский Волгоградской области, сообщила мэрия города в своем... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:21:00+03:00

2025-01-13T13:21:00+03:00

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происшествия

волжский

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 13 янв – РИА Новости. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли дворники возле многоэтажного дома в городе Волжский Волгоградской области, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. "В 9.26 на пульт дежурного 112 поступило сообщение о том, что по адресу: проспект Ленина, 335 (Волжского – ред.) обнаружен снаряд Великой Отечественной войны. Находку обнаружили дворники одной из местных управляющих компаний, которые вызвали наряд полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что двор оцеплен, снаряд готовят к эвакуации.

https://ria.ru/20241015/moskva-1978173446.html

волжский

волгоградская область

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происшествия, волжский, волгоградская область