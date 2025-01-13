https://ria.ru/20250113/vov-1993459279.html
В Волгоградской области дворники нашли снаряд времен Второй мировой войны
В Волгоградской области дворники нашли снаряд времен Второй мировой войны - РИА Новости, 13.01.2025
В Волгоградской области дворники нашли снаряд времен Второй мировой войны
Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли дворники возле многоэтажного дома в городе Волжский Волгоградской области, сообщила мэрия города в своем... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:21:00+03:00
2025-01-13T13:21:00+03:00
2025-01-13T13:21:00+03:00
происшествия
волжский
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 13 янв – РИА Новости. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли дворники возле многоэтажного дома в городе Волжский Волгоградской области, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. "В 9.26 на пульт дежурного 112 поступило сообщение о том, что по адресу: проспект Ленина, 335 (Волжского – ред.) обнаружен снаряд Великой Отечественной войны. Находку обнаружили дворники одной из местных управляющих компаний, которые вызвали наряд полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что двор оцеплен, снаряд готовят к эвакуации.
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волжский
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происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
В Волгоградской области дворники нашли снаряд времен Второй мировой войны
В городе Волжский дворники нашли снаряд времен ВОВ возле многоэтажки