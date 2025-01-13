Диалог со Словакией идет в интересах граждан, заявил Володин
Володин: Россия и Словакия ведут диалог в интересах своих граждан
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Парламентарии России и Словакии выстраивают отношения на принципах невмешательства во внутренние дела, отказа от двойных стандартов и взаимовыгодного сотрудничества в интересах граждан своих стран.
Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с делегацией парламента Словакии в ГД.
"Решение приехать к нам в страну принято моими коллегами в интересах граждан Словакии. Наш поступок и решение встретиться - в интересах граждан нашей страны... Cловакия может быть в самых разных объединениях, но это государство и пока оно будет суверенным государством, оно должно стоять на страже интересов своих граждан и своей страны... Мы тоже входим в разные объединения и учитываем это при ведении диалога, но никогда не ведем переговоры, где бы ущемлялись интересы других. Мы строим отношения на принципах взаимности", - сообщил журналистам Володин.
Он подчеркнул, что Россия выступает за построение многополярного мироустройства, основанного на принципах справедливости. "И здесь мы едины в понимании, что несмотря на то, что у одних стран больше возможностей, у других стран меньше возможностей, но недопустимы вмешательства во внутренние дела. Надо сделать все, для того чтобы у граждан была возможность самим определять свое будущее, а это могут делать только суверенные государства. И, конечно, выстраивая отношения, мы придерживаемся принципов невмешательства в дела суверенных государств, дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и отсутствия двойных стандартов", - подчеркнул Володин.
Он также отметил, что парламентарии из Словакии "хорошо говорят по-русски". "Когда коллеги понимают русский язык, это также о многом говорит... Мы понимали друг друга буквально, поэтому разговор состоялся очень содержательный", - отметил Володин, подчеркнув, что в ходе разговора удалось обсудить широкий спектр вопросов.
Володин также напомнил, что в конце декабря прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. "В части законодательного обеспечения хорошо, что в такой короткий промежуток времени состоялся и диалог с нашими коллегами из парламента Словакии. Это подчеркивает то, что мы одинаково понимаем важность разговора и необходимость принятия решений по развитию отношений между нашими странами", - подчеркнул Володин.
Делегация парламента Словакии во главе с вице-спикером Андреем Данко прилетела в Москву 12 января. Парламентарии, как проинформировало ранее информационное агентство TASR, планируют обсудить продолжение поставок российского газа в Словакию и перспективы мирного урегулирования на Украине.