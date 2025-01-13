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Володин обсудил с делегацией Словакии вопросы активизации сотрудничества - РИА Новости, 13.01.2025
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15:24 13.01.2025 (обновлено: 17:16 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/volodin-1993481351.html
Володин обсудил с делегацией Словакии вопросы активизации сотрудничества
Володин обсудил с делегацией Словакии вопросы активизации сотрудничества - РИА Новости, 13.01.2025
Володин обсудил с делегацией Словакии вопросы активизации сотрудничества
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с делегацией словацкого парламента во главе с вице-спикером, лидером партии SNS (Словацкая национальная партия)... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:24:00+03:00
2025-01-13T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с делегацией словацкого парламента во главе с вице-спикером, лидером партии SNS (Словацкая национальная партия) Андреем Данко вопросы активизации российско-словацкого сотрудничества на межпарламентском уровне, сказано на сайте Госдумы. "В Государственной Думе состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с делегацией словацкого парламента во главе с руководством Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко — заместителем председателя совета, лидером партии SNS (Словацкая национальная партия) и Тибором Гашпаром — представителем фракции "Курс — социальная демократия", - сказано на сайте Госдумы. В ходе встречи обсуждались вопросы активизации российско-словацкого сотрудничества на межпарламентском уровне, отмечается на сайте Госдумы. Разговор носил очень содержательный характер, указал Володин. Председатель ГД напомнил, что сегодняшняя встреча особенно важна на фоне недавних переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. "Был принят ряд очень важных решений", – сказал он, добавив, что теперь необходимо их законодательное обеспечение со стороны парламентариев. По словам Володина, РФ выступает за построение многополярного мироустройства. "Надо сделать все для того, чтобы была возможность у граждан самим определять свое будущее, а это может только суверенное государство. Выстраивая отношения, мы придерживаемся принципов взаимного сотрудничества, отсутствия двойных стандартов… Мы одинаково понимаем важность разговора и необходимость принятия решений по развитию отношений между нашими странами", – подчеркнул председатель ГД.
https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993475904.html
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словакия, россия, вячеслав володин, андрей данко, госдума рф, владимир путин, в мире
Словакия, Россия, Вячеслав Володин, Андрей Данко, Госдума РФ, Владимир Путин, В мире
Володин обсудил с делегацией Словакии вопросы активизации сотрудничества

Володин обсудил с делегацией словацкого парламента активизацию сотрудничества

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с делегацией словацкого парламента во главе с вице-спикером, лидером партии SNS (Словацкая национальная партия) Андреем Данко вопросы активизации российско-словацкого сотрудничества на межпарламентском уровне, сказано на сайте Госдумы.
"В Государственной Думе состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с делегацией словацкого парламента во главе с руководством Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко — заместителем председателя совета, лидером партии SNS (Словацкая национальная партия) и Тибором Гашпаром — представителем фракции "Курс — социальная демократия", - сказано на сайте Госдумы.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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В ходе встречи обсуждались вопросы активизации российско-словацкого сотрудничества на межпарламентском уровне, отмечается на сайте Госдумы. Разговор носил очень содержательный характер, указал Володин.
Председатель ГД напомнил, что сегодняшняя встреча особенно важна на фоне недавних переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. "Был принят ряд очень важных решений", – сказал он, добавив, что теперь необходимо их законодательное обеспечение со стороны парламентариев.
По словам Володина, РФ выступает за построение многополярного мироустройства.
"Надо сделать все для того, чтобы была возможность у граждан самим определять свое будущее, а это может только суверенное государство. Выстраивая отношения, мы придерживаемся принципов взаимного сотрудничества, отсутствия двойных стандартов… Мы одинаково понимаем важность разговора и необходимость принятия решений по развитию отношений между нашими странами", – подчеркнул председатель ГД.
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СловакияРоссияВячеслав ВолодинАндрей ДанкоГосдума РФВладимир ПутинВ мире
 
 
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