https://ria.ru/20250113/vlasti-1993510153.html
Власти Бурятии доставили гуманитарную помощь на СВО
Власти Бурятии доставили гуманитарную помощь на СВО - РИА Новости, 13.01.2025
Власти Бурятии доставили гуманитарную помощь на СВО
Гуманитарную помощь, снегоболотоходы, тепловизионные прицелы и БПЛА доставили власти Бурятии на СВО, сообщил глава региона Алексей Цыденов. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:08:00+03:00
2025-01-13T17:08:00+03:00
2025-01-13T17:08:00+03:00
надежные люди
донецкая народная республика
заиграевский район
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 13 янв – РИА Новости. Гуманитарную помощь, снегоболотоходы, тепловизионные прицелы и БПЛА доставили власти Бурятии на СВО, сообщил глава региона Алексей Цыденов. Цыденов находился в рабочей поездке в ДНР, встретился с бойцами войсковых частей региона и волонтёрами. "Доставили для наших воинских подразделений гуманитарную помощь, машины повышенной проходимости - снегоболотоходы "Медоед". Начали собирать такие машины у нас в Бурятии в Заиграевском районе. Уже собрано 20 таких машин. А также передали ребятам тепловизионные прицелы и БПЛА", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что наградил бойцов памятными медалями "Благодарная Бурятия" и провел рабочие встречи с командующим Восточным военным округом и с командующим 36-й армии, с командирами воинских частей и непосредственно с бойцами.
https://ria.ru/20250111/klychkov-1993291419.html
донецкая народная республика
заиграевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, заиграевский район, алексей цыденов
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Заиграевский район, Алексей Цыденов
Власти Бурятии доставили гуманитарную помощь на СВО
Власти Бурятии доставили на СВО снегоболотоходы, тепловизионные прицелы и БПЛА