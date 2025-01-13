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Власти Бурятии доставили гуманитарную помощь на СВО - РИА Новости, 13.01.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:08 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/vlasti-1993510153.html
Власти Бурятии доставили гуманитарную помощь на СВО
Власти Бурятии доставили гуманитарную помощь на СВО - РИА Новости, 13.01.2025
Власти Бурятии доставили гуманитарную помощь на СВО
Гуманитарную помощь, снегоболотоходы, тепловизионные прицелы и БПЛА доставили власти Бурятии на СВО, сообщил глава региона Алексей Цыденов. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:08:00+03:00
2025-01-13T17:08:00+03:00
надежные люди
донецкая народная республика
заиграевский район
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 13 янв – РИА Новости. Гуманитарную помощь, снегоболотоходы, тепловизионные прицелы и БПЛА доставили власти Бурятии на СВО, сообщил глава региона Алексей Цыденов. Цыденов находился в рабочей поездке в ДНР, встретился с бойцами войсковых частей региона и волонтёрами. "Доставили для наших воинских подразделений гуманитарную помощь, машины повышенной проходимости - снегоболотоходы "Медоед". Начали собирать такие машины у нас в Бурятии в Заиграевском районе. Уже собрано 20 таких машин. А также передали ребятам тепловизионные прицелы и БПЛА", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что наградил бойцов памятными медалями "Благодарная Бурятия" и провел рабочие встречи с командующим Восточным военным округом и с командующим 36-й армии, с командирами воинских частей и непосредственно с бойцами.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, заиграевский район, алексей цыденов
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Заиграевский район, Алексей Цыденов
Власти Бурятии доставили гуманитарную помощь на СВО

Власти Бурятии доставили на СВО снегоболотоходы, тепловизионные прицелы и БПЛА

© Фото : Алексей Цыденов/TelegramВласти Бурятии доставили гуманитарную помощь на СВО
Власти Бурятии доставили гуманитарную помощь на СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
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УЛАН-УДЭ, 13 янв – РИА Новости. Гуманитарную помощь, снегоболотоходы, тепловизионные прицелы и БПЛА доставили власти Бурятии на СВО, сообщил глава региона Алексей Цыденов.
Цыденов находился в рабочей поездке в ДНР, встретился с бойцами войсковых частей региона и волонтёрами.
Гуманитарный груз, который доставил курским десантникам губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Орловский губернатор доставил гуманитарный груз курским десантникам
11 января, 21:44
"Доставили для наших воинских подразделений гуманитарную помощь, машины повышенной проходимости - снегоболотоходы "Медоед". Начали собирать такие машины у нас в Бурятии в Заиграевском районе. Уже собрано 20 таких машин. А также передали ребятам тепловизионные прицелы и БПЛА", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что наградил бойцов памятными медалями "Благодарная Бурятия" и провел рабочие встречи с командующим Восточным военным округом и с командующим 36-й армии, с командирами воинских частей и непосредственно с бойцами.
 
Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаЗаиграевский районАлексей Цыденов
 
 
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