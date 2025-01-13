https://ria.ru/20250113/vlasti-1993510153.html

Власти Бурятии доставили гуманитарную помощь на СВО

Власти Бурятии доставили гуманитарную помощь на СВО - РИА Новости, 13.01.2025

Власти Бурятии доставили гуманитарную помощь на СВО

Гуманитарную помощь, снегоболотоходы, тепловизионные прицелы и БПЛА доставили власти Бурятии на СВО, сообщил глава региона Алексей Цыденов. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:08:00+03:00

2025-01-13T17:08:00+03:00

2025-01-13T17:08:00+03:00

надежные люди

донецкая народная республика

заиграевский район

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 13 янв – РИА Новости. Гуманитарную помощь, снегоболотоходы, тепловизионные прицелы и БПЛА доставили власти Бурятии на СВО, сообщил глава региона Алексей Цыденов. Цыденов находился в рабочей поездке в ДНР, встретился с бойцами войсковых частей региона и волонтёрами. "Доставили для наших воинских подразделений гуманитарную помощь, машины повышенной проходимости - снегоболотоходы "Медоед". Начали собирать такие машины у нас в Бурятии в Заиграевском районе. Уже собрано 20 таких машин. А также передали ребятам тепловизионные прицелы и БПЛА", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что наградил бойцов памятными медалями "Благодарная Бурятия" и провел рабочие встречи с командующим Восточным военным округом и с командующим 36-й армии, с командирами воинских частей и непосредственно с бойцами.

https://ria.ru/20250111/klychkov-1993291419.html

донецкая народная республика

заиграевский район

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Артем Смирнов

донецкая народная республика, заиграевский район, алексей цыденов