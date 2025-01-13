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"ВкусВилл" приостановил продажи десерта из-за жалобы на "стекло" в нем - РИА Новости, 13.01.2025
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16:47 13.01.2025 (обновлено: 17:55 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/vkusvill-1993505424.html
"ВкусВилл" приостановил продажи десерта из-за жалобы на "стекло" в нем
"ВкусВилл" приостановил продажи десерта из-за жалобы на "стекло" в нем - РИА Новости, 13.01.2025
"ВкусВилл" приостановил продажи десерта из-за жалобы на "стекло" в нем
Торговая сеть "ВкусВилл" заявила РИА Новости, что приостановила продажи кейс-торта "ДэнБош" до выяснения всех обстоятельств, отметив, что в десерте были не... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:47:00+03:00
2025-01-13T17:55:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Торговая сеть "ВкусВилл" заявила РИА Новости, что приостановила продажи кейс-торта "ДэнБош" до выяснения всех обстоятельств, отметив, что в десерте были не осколки стекла, а пластик. Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что девушке из Москвы попалось стекло в десерте "ДэнБош" из "ВкусВилла". При этом упаковка не была повреждена или вскрыта. "Наш курьер уже забрал у покупателя возврат упаковки с посторонними предметами. Переданный фрагмент является не осколками стекла, а кусочком пластика. Стекло на производстве вообще не используется. ... Сейчас наши коллеги из контроля качества совместно с производителем проводят расследование. Основная задача - выявить возможные риски, связанные с целостностью упаковки, и при необходимости принять дополнительные меры контроля. До выяснения всех обстоятельств продажи десерта будут приостановлены", - сообщили во "ВкусВилле". Там рассказали, что обращение от покупателя по этому инциденту горячая линия получила 10 января. Информацию передали технологу, экспертам по качеству и производителю, сразу же началась проверка. При этом поставщик проходил аудит "ВкусВилла", на момент проверки эксперты не выявили никаких рисков, связанных со стеклом и хрупким пластиком. "Кейс-торт - новый продукт, поэтому в первую очередь проверяется вся цепочка хранения и транспортировки упаковки", - добавили в компании.
https://ria.ru/20241030/vkusvill-1981007352.html
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происшествия, москва, вкусвилл
Происшествия, Москва, ВкусВилл
"ВкусВилл" приостановил продажи десерта из-за жалобы на "стекло" в нем

"ВкусВилл" приостановил продажи десерта "ДэнБош" из-за данных о попадании стекла

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСетевой магазин продуктов питания "ВкусВилл"
Сетевой магазин продуктов питания ВкусВилл - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сетевой магазин продуктов питания "ВкусВилл". Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Торговая сеть "ВкусВилл" заявила РИА Новости, что приостановила продажи кейс-торта "ДэнБош" до выяснения всех обстоятельств, отметив, что в десерте были не осколки стекла, а пластик.
Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что девушке из Москвы попалось стекло в десерте "ДэнБош" из "ВкусВилла". При этом упаковка не была повреждена или вскрыта.
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"Наш курьер уже забрал у покупателя возврат упаковки с посторонними предметами. Переданный фрагмент является не осколками стекла, а кусочком пластика. Стекло на производстве вообще не используется. ... Сейчас наши коллеги из контроля качества совместно с производителем проводят расследование. Основная задача - выявить возможные риски, связанные с целостностью упаковки, и при необходимости принять дополнительные меры контроля. До выяснения всех обстоятельств продажи десерта будут приостановлены", - сообщили во "ВкусВилле".
Там рассказали, что обращение от покупателя по этому инциденту горячая линия получила 10 января. Информацию передали технологу, экспертам по качеству и производителю, сразу же началась проверка.
При этом поставщик проходил аудит "ВкусВилла", на момент проверки эксперты не выявили никаких рисков, связанных со стеклом и хрупким пластиком. "Кейс-торт - новый продукт, поэтому в первую очередь проверяется вся цепочка хранения и транспортировки упаковки", - добавили в компании.
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