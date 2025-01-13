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Центральный Банк назвал идею заморозки вкладов абсурдной - РИА Новости, 13.01.2025
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10:48 13.01.2025 (обновлено: 11:50 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/vklad-1993428047.html
Центральный Банк назвал идею заморозки вкладов абсурдной
Центральный Банк назвал идею заморозки вкладов абсурдной - РИА Новости, 13.01.2025
Центральный Банк назвал идею заморозки вкладов абсурдной
ЦБ счел предложение о заморозке вкладов абсурдным. Регулятор отметил, что такое решение подорвет основы банковской системы. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:48:00+03:00
2025-01-13T11:50:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ЦБ счел предложение о заморозке вкладов абсурдным. Регулятор отметил, что такое решение подорвет основы банковской системы.Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что речи о заморозке вкладов в банках не идет, эта идея бессмысленна, и регулятор на такой шаг не пойдет."Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы", - ответил ЦБ на соответствующий вопрос.ЦБ добавил, что банки получают свободные средства физлиц и юрлиц и только из-за этого они могут выдавать кредиты.Если регулятор пойдет на такой шаг, то люди перестанут доверять банкам, что окажет существенное влияние на экономику страны."Если "заморозить" вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику. Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике &lt;...&gt; подобный шаг немыслим", - объяснили в ЦБ.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Центральный Банк назвал идею заморозки вкладов абсурдной

ЦБ заявил, что заморозка вкладов подорвет основы банковской системы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ЦБ счел предложение о заморозке вкладов абсурдным. Регулятор отметил, что такое решение подорвет основы банковской системы.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что речи о заморозке вкладов в банках не идет, эта идея бессмысленна, и регулятор на такой шаг не пойдет.
"Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы", - ответил ЦБ на соответствующий вопрос.
ЦБ добавил, что банки получают свободные средства физлиц и юрлиц и только из-за этого они могут выдавать кредиты.
Если регулятор пойдет на такой шаг, то люди перестанут доверять банкам, что окажет существенное влияние на экономику страны.
"Если "заморозить" вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику. Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике <...> подобный шаг немыслим", - объяснили в ЦБ.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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