https://ria.ru/20250113/vklad-1993428047.html

Центральный Банк назвал идею заморозки вкладов абсурдной

Центральный Банк назвал идею заморозки вкладов абсурдной - РИА Новости, 13.01.2025

Центральный Банк назвал идею заморозки вкладов абсурдной

ЦБ счел предложение о заморозке вкладов абсурдным. Регулятор отметил, что такое решение подорвет основы банковской системы. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:48:00+03:00

2025-01-13T10:48:00+03:00

2025-01-13T11:50:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ЦБ счел предложение о заморозке вкладов абсурдным. Регулятор отметил, что такое решение подорвет основы банковской системы.Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что речи о заморозке вкладов в банках не идет, эта идея бессмысленна, и регулятор на такой шаг не пойдет."Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы", - ответил ЦБ на соответствующий вопрос.ЦБ добавил, что банки получают свободные средства физлиц и юрлиц и только из-за этого они могут выдавать кредиты.Если регулятор пойдет на такой шаг, то люди перестанут доверять банкам, что окажет существенное влияние на экономику страны."Если "заморозить" вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику. Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике <...> подобный шаг немыслим", - объяснили в ЦБ.

https://ria.ru/20241228/inflyatsiya-1991861974.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина