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В ВОЗ не увидели угрозы ЧС из-за распространения метапневмовируса - РИА Новости, 13.01.2025
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02:12 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/virus-1993398928.html
В ВОЗ не увидели угрозы ЧС из-за распространения метапневмовируса
В ВОЗ не увидели угрозы ЧС из-за распространения метапневмовируса - РИА Новости, 13.01.2025
В ВОЗ не увидели угрозы ЧС из-за распространения метапневмовируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит угрозы глобальной чрезвычайной ситуации из-за распространения метапневмовируса человека (HMPV), поскольку... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T02:12:00+03:00
2025-01-13T02:12:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит угрозы глобальной чрезвычайной ситуации из-за распространения метапневмовируса человека (HMPV), поскольку он является хорошо известным и сезонным, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с гендиректором организации Тедросом Гебрейесусом. Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей. "Мой друг Тедрос успокоил меня по поводу ужасных новостей последних нескольких дней и недель и заверил, что в настоящее время нет угрозы какой-либо глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, о вирусе, который так много обсуждался в СМИ, эксперты ВОЗ хорошо осведомлены, он уже несколько раз появлялся в подобной форме, обычно в зимние периоды", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://ria.ru/20250110/virus-1993042098.html
https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992593763.html
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в мире, здоровье - общество, венгрия, китай, россия, петер сийярто, воз
В мире, Здоровье - Общество, Венгрия, Китай, Россия, Петер Сийярто, ВОЗ
В ВОЗ не увидели угрозы ЧС из-за распространения метапневмовируса

Сийярто: ВОЗ не видит угрозы глобальной ЧС из-за метапневмовируса

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит угрозы глобальной чрезвычайной ситуации из-за распространения метапневмовируса человека (HMPV), поскольку он является хорошо известным и сезонным, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с гендиректором организации Тедросом Гебрейесусом.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей.
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"Мой друг Тедрос успокоил меня по поводу ужасных новостей последних нескольких дней и недель и заверил, что в настоящее время нет угрозы какой-либо глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, о вирусе, который так много обсуждался в СМИ, эксперты ВОЗ хорошо осведомлены, он уже несколько раз появлялся в подобной форме, обычно в зимние периоды", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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В миреЗдоровье - ОбществоВенгрияКитайРоссияПетер СийяртоВОЗ
 
 
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