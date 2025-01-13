В ВОЗ не увидели угрозы ЧС из-за распространения метапневмовируса
Сийярто: ВОЗ не видит угрозы глобальной ЧС из-за метапневмовируса
© iStock.com / demaerreПрием у врача
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит угрозы глобальной чрезвычайной ситуации из-за распространения метапневмовируса человека (HMPV), поскольку он является хорошо известным и сезонным, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с гендиректором организации Тедросом Гебрейесусом.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей.
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"Мой друг Тедрос успокоил меня по поводу ужасных новостей последних нескольких дней и недель и заверил, что в настоящее время нет угрозы какой-либо глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, о вирусе, который так много обсуждался в СМИ, эксперты ВОЗ хорошо осведомлены, он уже несколько раз появлялся в подобной форме, обычно в зимние периоды", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.