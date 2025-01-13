https://ria.ru/20250113/virus-1993398928.html

В ВОЗ не увидели угрозы ЧС из-за распространения метапневмовируса

В ВОЗ не увидели угрозы ЧС из-за распространения метапневмовируса - РИА Новости, 13.01.2025

В ВОЗ не увидели угрозы ЧС из-за распространения метапневмовируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит угрозы глобальной чрезвычайной ситуации из-за распространения метапневмовируса человека (HMPV), поскольку... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T02:12:00+03:00

2025-01-13T02:12:00+03:00

2025-01-13T02:12:00+03:00

в мире

здоровье - общество

венгрия

китай

россия

петер сийярто

воз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg

БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит угрозы глобальной чрезвычайной ситуации из-за распространения метапневмовируса человека (HMPV), поскольку он является хорошо известным и сезонным, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с гендиректором организации Тедросом Гебрейесусом. Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей. "Мой друг Тедрос успокоил меня по поводу ужасных новостей последних нескольких дней и недель и заверил, что в настоящее время нет угрозы какой-либо глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, о вирусе, который так много обсуждался в СМИ, эксперты ВОЗ хорошо осведомлены, он уже несколько раз появлялся в подобной форме, обычно в зимние периоды", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20250110/virus-1993042098.html

https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992593763.html

венгрия

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, здоровье - общество, венгрия, китай, россия, петер сийярто, воз