https://ria.ru/20250113/vezd-1993488096.html

Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии запретили въезд в Россию

Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии запретили въезд в Россию - РИА Новости, 13.01.2025

Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии запретили въезд в Россию

Вице-канцлера по глобальным вопросам МИД Эстонии Минну-Лийну Линд включили в список лиц, которым запрещен въезд в Россию, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:57:00+03:00

2025-01-13T15:57:00+03:00

2025-01-13T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вице-канцлера по глобальным вопросам МИД Эстонии Минну-Лийну Линд включили в список лиц, которым запрещен въезд в Россию, сообщил источник РИА Новости."Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд, известная своей системной русофобией, внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию", — сказал он.По словам собеседника агентства, это решение — "привет Таллину" после того, как Эстония продавила аннулирование визы, выданной Мальтой официальному представителю российского МИД Марии Захаровой, которая должна была участвовать в совещании министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря.Заседание СМИД ОБСЕ состоялось в Валлетте 5-6 декабря, Россию на нем представлял глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Визу Захаровой аннулировали накануне мероприятия. Как пояснил посол Мальты в Москве Кармело Ингуанез, это решение приняли после того, как несколько стран высказали возражения против поездки Захаровой. В российском МИД этот случай назвали беспрецедентным, а сама официальный представитель отметила, что в ОБСЕ не осталось "ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность".

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эстония, россия, политика, в мире, москва, мария захарова, обсе