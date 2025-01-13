https://ria.ru/20250113/vandaly-1993505753.html

Губернатор пообещал наказать вандалов, осквернивших кладбище в Ярославле

Губернатор пообещал наказать вандалов, осквернивших кладбище в Ярославле - РИА Новости, 13.01.2025

Губернатор пообещал наказать вандалов, осквернивших кладбище в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале возмутился поступком вандалов, исписавших стену воинского мемориального кладбища в Ярославле,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T16:49:00+03:00

2025-01-13T16:49:00+03:00

2025-01-13T16:56:00+03:00

происшествия

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале возмутился поступком вандалов, исписавших стену воинского мемориального кладбища в Ярославле, выразив уверенность, что виновные будут найдены и наказаны. Фото стены воинского мемориального кладбища на улице Угличской в Ярославле появилось в соцсетях. На наружной стороне стены краской написаны слова, которые автор фото назвал "похабщиной", в связи с чем "замылил" их на фото. В УМВД по Ярославской области в понедельник сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В управлении уточнили, что установление личностей вандалов в процессе. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале сообщил, что обсудил ситуацию с представителями прокуратуры, которых поздравил с профессиональным праздником. "Сейчас на повестке задача №1 – борьба с вандализмом. Последний вопиющий случай – исписанная стена Воинского мемориального кладбища. Виновные обязательно будут найдены и понесут наказание. В этом нет никаких сомнений. Граффити уже устранены, но "авторам" грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до двух лет", - написал Евраев. Он отметил, что за детей придется отвечать родителям и возмещать ущерб в полном объеме. По данным губернатора, в регионе возбуждено 48 уголовных дел по фактам вандализма. "И мы продолжим оперативно и жестко реагировать на каждый случай, пока не истребим его как явление", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20241121/memorial-1984996218.html

https://ria.ru/20241108/pamyatnik-1982590502.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославская область, михаил евраев