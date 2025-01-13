Рейтинг@Mail.ru
Губернатор пообещал наказать вандалов, осквернивших кладбище в Ярославле - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 13.01.2025 (обновлено: 16:56 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/vandaly-1993505753.html
Губернатор пообещал наказать вандалов, осквернивших кладбище в Ярославле
Губернатор пообещал наказать вандалов, осквернивших кладбище в Ярославле - РИА Новости, 13.01.2025
Губернатор пообещал наказать вандалов, осквернивших кладбище в Ярославле
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале возмутился поступком вандалов, исписавших стену воинского мемориального кладбища в Ярославле,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:49:00+03:00
2025-01-13T16:56:00+03:00
происшествия
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993506976_0:211:1280:931_1920x0_80_0_0_f5b0b16e1716cfbe9631103627ca9d47.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале возмутился поступком вандалов, исписавших стену воинского мемориального кладбища в Ярославле, выразив уверенность, что виновные будут найдены и наказаны. Фото стены воинского мемориального кладбища на улице Угличской в Ярославле появилось в соцсетях. На наружной стороне стены краской написаны слова, которые автор фото назвал "похабщиной", в связи с чем "замылил" их на фото. В УМВД по Ярославской области в понедельник сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В управлении уточнили, что установление личностей вандалов в процессе. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале сообщил, что обсудил ситуацию с представителями прокуратуры, которых поздравил с профессиональным праздником. "Сейчас на повестке задача №1 – борьба с вандализмом. Последний вопиющий случай – исписанная стена Воинского мемориального кладбища. Виновные обязательно будут найдены и понесут наказание. В этом нет никаких сомнений. Граффити уже устранены, но "авторам" грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до двух лет", - написал Евраев. Он отметил, что за детей придется отвечать родителям и возмещать ущерб в полном объеме. По данным губернатора, в регионе возбуждено 48 уголовных дел по фактам вандализма. "И мы продолжим оперативно и жестко реагировать на каждый случай, пока не истребим его как явление", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20241121/memorial-1984996218.html
https://ria.ru/20241108/pamyatnik-1982590502.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993506976_0:0:1276:957_1920x0_80_0_0_cac7053dcdf4d53b272521bc105faae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, михаил евраев
Происшествия, Ярославская область, Михаил Евраев
Губернатор пообещал наказать вандалов, осквернивших кладбище в Ярославле

Евраев: вандалы, исписавшие стену на кладбище в Ярославле, будут наказаны

© Фото : Татьяна Потемкина / TelegramСтена воинского мемориального кладбища в Ярославле, исписанная вандалами
Стена воинского мемориального кладбища в Ярославле, исписанная вандалами - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : Татьяна Потемкина / Telegram
Стена воинского мемориального кладбища в Ярославле, исписанная вандалами
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале возмутился поступком вандалов, исписавших стену воинского мемориального кладбища в Ярославле, выразив уверенность, что виновные будут найдены и наказаны.
Фото стены воинского мемориального кладбища на улице Угличской в Ярославле появилось в соцсетях. На наружной стороне стены краской написаны слова, которые автор фото назвал "похабщиной", в связи с чем "замылил" их на фото. В УМВД по Ярославской области в понедельник сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В управлении уточнили, что установление личностей вандалов в процессе.
Неизвестные повредили тротуарную плитку у мемориала павшим воинам в Обоянском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Курской области повредили плитку у мемориала павшим воинам
21 ноября 2024, 13:51
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале сообщил, что обсудил ситуацию с представителями прокуратуры, которых поздравил с профессиональным праздником.
"Сейчас на повестке задача №1 – борьба с вандализмом. Последний вопиющий случай – исписанная стена Воинского мемориального кладбища. Виновные обязательно будут найдены и понесут наказание. В этом нет никаких сомнений. Граффити уже устранены, но "авторам" грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до двух лет", - написал Евраев.
Он отметил, что за детей придется отвечать родителям и возмещать ущерб в полном объеме.
По данным губернатора, в регионе возбуждено 48 уголовных дел по фактам вандализма.
"И мы продолжим оперативно и жестко реагировать на каждый случай, пока не истребим его как явление", - подчеркнул глава региона.
Неизвестный изрисовал постамент бюста Владимира Ленина во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Во Владивостоке осквернили памятник Ленину
8 ноября 2024, 09:25
 
ПроисшествияЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала