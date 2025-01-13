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США ценой жизни украинцев усилят позиции Киева, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:35 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/ukraintsy-1993535642.html
США ценой жизни украинцев усилят позиции Киева, заявил экс-депутат Рады
США ценой жизни украинцев усилят позиции Киева, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 13.01.2025
США ценой жизни украинцев усилят позиции Киева, заявил экс-депутат Рады
Вашингтон ценой жизни украинцев заставит Киев снизить мобилизационный возраст для того, чтобы в дальнейшем усилить "переговорные позиции", заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:35:00+03:00
2025-01-13T19:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
вашингтон (штат)
владимир зеленский
спиридон килинкаров
джейк салливан
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вашингтон ценой жизни украинцев заставит Киев снизить мобилизационный возраст для того, чтобы в дальнейшем усилить "переговорные позиции", заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что на Украине, в конечном счете, предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. "Усиление переговорных позиций — это конечная цель. Конечно, ценой жизни украинских солдат. Американцам их не жалко… Его (Владимира Зеленского -ред.) в любом случае прогнут под принятие этого решения со всеми вытекающими для него политическими последствиями. Не уверен, что снизят возраст до 18 лет, но я думаю, до 21 года снизят точно", - сказал Килинкаров в беседе с агентством. Он добавил, что Владимир Зеленский ранее уже взял на себя обязательство по снижению мобилизационного возраста взамен продолжения финансовой помощи и поставок оружия. "Политически это для Зеленского самоубийство. Этот проект снижения мобилизационного возраста был прописан под демократов и продолжение этой войны. С (избранным президентом США Дональдом - ред.) Трампом ему ситуация пока не до конца ясна. Он не понимает, какой будет стратегия Трампа а отношении украинского конфликта. Он пока этот (повышение возраста - ред.) вопрос держит на паузе", - подчеркнул Килинкаров. Третьего января Служба внешней разведки РФ сообщила, что США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время.
https://ria.ru/20241128/kiev-1986143860.html
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сша
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в мире, сша, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, спиридон килинкаров, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Спиридон Килинкаров, Джейк Салливан
США ценой жизни украинцев усилят позиции Киева, заявил экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады Килинкаров: США ценой жизни украинцев усилят позиции Киева

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вашингтон ценой жизни украинцев заставит Киев снизить мобилизационный возраст для того, чтобы в дальнейшем усилить "переговорные позиции", заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что на Украине, в конечном счете, предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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"Усиление переговорных позиций — это конечная цель. Конечно, ценой жизни украинских солдат. Американцам их не жалко… Его (Владимира Зеленского -ред.) в любом случае прогнут под принятие этого решения со всеми вытекающими для него политическими последствиями. Не уверен, что снизят возраст до 18 лет, но я думаю, до 21 года снизят точно", - сказал Килинкаров в беседе с агентством.
Он добавил, что Владимир Зеленский ранее уже взял на себя обязательство по снижению мобилизационного возраста взамен продолжения финансовой помощи и поставок оружия.
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"Политически это для Зеленского самоубийство. Этот проект снижения мобилизационного возраста был прописан под демократов и продолжение этой войны. С (избранным президентом США Дональдом - ред.) Трампом ему ситуация пока не до конца ясна. Он не понимает, какой будет стратегия Трампа а отношении украинского конфликта. Он пока этот (повышение возраста - ред.) вопрос держит на паузе", - подчеркнул Килинкаров.
Третьего января Служба внешней разведки РФ сообщила, что США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийСпиридон КилинкаровДжейк Салливан
 
 
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