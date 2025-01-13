США ценой жизни украинцев усилят позиции Киева, заявил экс-депутат Рады
Экс-депутат Рады Килинкаров: США ценой жизни украинцев усилят позиции Киева
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вашингтон ценой жизни украинцев заставит Киев снизить мобилизационный возраст для того, чтобы в дальнейшем усилить "переговорные позиции", заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что на Украине, в конечном счете, предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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"Усиление переговорных позиций — это конечная цель. Конечно, ценой жизни украинских солдат. Американцам их не жалко… Его (Владимира Зеленского -ред.) в любом случае прогнут под принятие этого решения со всеми вытекающими для него политическими последствиями. Не уверен, что снизят возраст до 18 лет, но я думаю, до 21 года снизят точно", - сказал Килинкаров в беседе с агентством.
Он добавил, что Владимир Зеленский ранее уже взял на себя обязательство по снижению мобилизационного возраста взамен продолжения финансовой помощи и поставок оружия.
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"Политически это для Зеленского самоубийство. Этот проект снижения мобилизационного возраста был прописан под демократов и продолжение этой войны. С (избранным президентом США Дональдом - ред.) Трампом ему ситуация пока не до конца ясна. Он не понимает, какой будет стратегия Трампа а отношении украинского конфликта. Он пока этот (повышение возраста - ред.) вопрос держит на паузе", - подчеркнул Килинкаров.
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