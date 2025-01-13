https://ria.ru/20250113/ukraina-1993555292.html

Депутат Рады заявил о пытках со стороны СБУ

Депутат Рады заявил о пытках со стороны СБУ - РИА Новости, 13.01.2025

Депутат Рады заявил о пытках со стороны СБУ

Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук обнародовал подробности того, как его пытали в Службе безопасности Украины (СБУ) в марте 2022 года и... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T23:35:00+03:00

2025-01-13T23:35:00+03:00

2025-01-13T23:35:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук обнародовал подробности того, как его пытали в Службе безопасности Украины (СБУ) в марте 2022 года и заставляли говорить, что он не будет критиковать Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака. "Режим Зеленского меня несколько раз пытался убить за мою политическую деятельность", - сказал Дмитрук на видео, опубликованном в Telegram-канале. В опубликованном видео Дмитрук рассказывает о нападках властей Украины, после чего ему и нужно было выехать из страны. Так, в 2022 году он, когда возвращался в Одессу со своими коллегами, увидел новость, что он якобы напал на сотрудников СБУ. Тогда Дмитрук понял, что в его адрес готовится провокация, а через некоторое время его авто окружили вооруженные люди и всех, кто был в машине, похитили. Дмитрук утверждает, что им всем надели мешки на голову, били прикладами, ногами, руками, обмотали руки и ноги скотчем. Позднее Дмитрука допрашивали в подвале, где он слышал крики как его друзей, так и неизвестных ему людей. "Я слышал ужасные звуки пыток", - сказал он на видео. Ноги и руки ему, как добавил Дмитрук, зафиксировали стяжками, а его снова избили. Депутату вменяли госизмену и работу на Россию, принуждали стать агентом СБУ для борьбы с оппозицией Зеленского. После пыток Дмитрука запугивали еще больше: имитировали его смерть и расстрел, грозились отрезать половые органы. Дмитрук ранее неоднократно освещал притеснения на Украине канонической Украинской православной церкви и выступал против принятия закона о ее запрете. Украинские СМИ утверждали, что после выезда с Украины он мог улететь в Лондон или Стамбул. Представитель Государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян в августе 2024 года заявила, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. Позднее ГБР заявило, что объявило депутата в международный розыск. Затем суд в Киеве заочно назначил Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей. Офис генерального прокурора Украины сообщал, что направил в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче депутата.

https://ria.ru/20250113/kiev-1993527345.html

https://ria.ru/20250107/sbu-1992758295.html

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в мире, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины