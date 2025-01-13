https://ria.ru/20250113/ukraina-1993532950.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2025
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили вечером в понедельник в Киевской, Черкасской, Николаевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:02:00+03:00
2025-01-13T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили вечером в понедельник в Киевской, Черкасской, Николаевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 18.47 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области и некоторых районах Черкасской. Ранее тревогу объявили в Полтавской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241110/ukraina-1982949214.html
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в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в шести областях Украины