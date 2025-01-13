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"Видел их лично": на Украине раскрыли позорную правду о ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 13.01.2025 (обновлено: 21:27 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993514434.html
"Видел их лично": на Украине раскрыли позорную правду о ВСУ
"Видел их лично": на Украине раскрыли позорную правду о ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
"Видел их лично": на Украине раскрыли позорную правду о ВСУ
Солдат ВСУ снабжают устаревшим оружием, которое может взорваться в любой момент, заявил списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:24:00+03:00
2025-01-13T21:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
владимир зеленский
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Солдат ВСУ снабжают устаревшим оружием, которое может взорваться в любой момент, заявил списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью журналисту Сергею Любарскому."Моя минометная батарея вела тяжелые бои под Бахмутом (Артемовском. — Прим. ред.) со старыми минометами, с кривыми, можно сказать, стволами, с трещинами, которые могли разорваться в любой момент. Мы просили замены — ее не было", — жаловался он.По словам бывшего военнослужащего, в какой-то момент в подразделение привезли новое вооружение, после чего личный состав немного воодушевился. Оказалось, что ненадолго. Когда солдаты стали применять "новые" минометы, свежая краска облупилась, и они обнаружили, что это оружие 1946 года.&quot;Это минометы, которые были у меня на вооружении. Я видел их лично, я их лично использовал&quot;, — подчеркнул он.Как заявлял Владимир Зеленский, оказание Киеву поддержки со стороны Запада проходит медленно, иногда обещанного вооружения приходится ждать около года, при этом поставляемое оружие может быть старым и находиться в непригодном состоянии.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993483176.html
https://ria.ru/20250113/zapad-1993506101.html
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украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Видел их лично": на Украине раскрыли позорную правду о ВСУ

Списанный солдат ВСУ: украинские минометы могут взорваться в любой момент

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Солдат ВСУ снабжают устаревшим оружием, которое может взорваться в любой момент, заявил списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью журналисту Сергею Любарскому.
"Моя минометная батарея вела тяжелые бои под Бахмутом (Артемовском. — Прим. ред.) со старыми минометами, с кривыми, можно сказать, стволами, с трещинами, которые могли разорваться в любой момент. Мы просили замены — ее не было", — жаловался он.
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По словам бывшего военнослужащего, в какой-то момент в подразделение привезли новое вооружение, после чего личный состав немного воодушевился. Оказалось, что ненадолго. Когда солдаты стали применять "новые" минометы, свежая краска облупилась, и они обнаружили, что это оружие 1946 года.
«

"Это минометы, которые были у меня на вооружении. Я видел их лично, я их лично использовал", — подчеркнул он.

Как заявлял Владимир Зеленский, оказание Киеву поддержки со стороны Запада проходит медленно, иногда обещанного вооружения приходится ждать около года, при этом поставляемое оружие может быть старым и находиться в непригодном состоянии.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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