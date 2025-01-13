"Видел их лично": на Украине раскрыли позорную правду о ВСУ
Списанный солдат ВСУ: украинские минометы могут взорваться в любой момент
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Солдат ВСУ снабжают устаревшим оружием, которое может взорваться в любой момент, заявил списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью журналисту Сергею Любарскому.
"Моя минометная батарея вела тяжелые бои под Бахмутом (Артемовском. — Прим. ред.) со старыми минометами, с кривыми, можно сказать, стволами, с трещинами, которые могли разорваться в любой момент. Мы просили замены — ее не было", — жаловался он.
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По словам бывшего военнослужащего, в какой-то момент в подразделение привезли новое вооружение, после чего личный состав немного воодушевился. Оказалось, что ненадолго. Когда солдаты стали применять "новые" минометы, свежая краска облупилась, и они обнаружили, что это оружие 1946 года.
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"Это минометы, которые были у меня на вооружении. Я видел их лично, я их лично использовал", — подчеркнул он.
Как заявлял Владимир Зеленский, оказание Киеву поддержки со стороны Запада проходит медленно, иногда обещанного вооружения приходится ждать около года, при этом поставляемое оружие может быть старым и находиться в непригодном состоянии.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.