https://ria.ru/20250113/ukraina-1993514434.html

"Видел их лично": на Украине раскрыли позорную правду о ВСУ

"Видел их лично": на Украине раскрыли позорную правду о ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025

"Видел их лично": на Украине раскрыли позорную правду о ВСУ

Солдат ВСУ снабжают устаревшим оружием, которое может взорваться в любой момент, заявил списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:24:00+03:00

2025-01-13T17:24:00+03:00

2025-01-13T21:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

владимир зеленский

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927936590_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_d17f8a29f1a401572575820a1c5b163b.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Солдат ВСУ снабжают устаревшим оружием, которое может взорваться в любой момент, заявил списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью журналисту Сергею Любарскому."Моя минометная батарея вела тяжелые бои под Бахмутом (Артемовском. — Прим. ред.) со старыми минометами, с кривыми, можно сказать, стволами, с трещинами, которые могли разорваться в любой момент. Мы просили замены — ее не было", — жаловался он.По словам бывшего военнослужащего, в какой-то момент в подразделение привезли новое вооружение, после чего личный состав немного воодушевился. Оказалось, что ненадолго. Когда солдаты стали применять "новые" минометы, свежая краска облупилась, и они обнаружили, что это оружие 1946 года."Это минометы, которые были у меня на вооружении. Я видел их лично, я их лично использовал", — подчеркнул он.Как заявлял Владимир Зеленский, оказание Киеву поддержки со стороны Запада проходит медленно, иногда обещанного вооружения приходится ждать около года, при этом поставляемое оружие может быть старым и находиться в непригодном состоянии.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993483176.html

https://ria.ru/20250113/zapad-1993506101.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато