https://ria.ru/20250113/ukraina-1993472934.html

В Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2025

В Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу второй раз за сутки объявили в Полтавской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:28:00+03:00

2025-01-13T14:28:00+03:00

2025-01-13T14:28:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

полтавская область

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушную тревогу второй раз за сутки объявили в Полтавской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник сигнал воздушной тревоги был уже объявлен в этом регионе, спустя некоторое время ее отменили. Кроме того, тревогу дважды объявляли в Киевской области, спустя 20 минут - в 14.16 мск - ее отменили. В 13:54 мск тревога охватила Полтавскую область. Кроме того, более четырех часов тревога продолжает звучать в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

полтавская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, полтавская область, вооруженные силы рф