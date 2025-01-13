https://ria.ru/20250113/ukraina-1993472934.html
В Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2025
В Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу второй раз за сутки объявили в Полтавской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:28:00+03:00
2025-01-13T14:28:00+03:00
2025-01-13T14:28:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
полтавская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушную тревогу второй раз за сутки объявили в Полтавской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник сигнал воздушной тревоги был уже объявлен в этом регионе, спустя некоторое время ее отменили. Кроме того, тревогу дважды объявляли в Киевской области, спустя 20 минут - в 14.16 мск - ее отменили. В 13:54 мск тревога охватила Полтавскую область. Кроме того, более четырех часов тревога продолжает звучать в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_473:450:2602:2047_1920x0_80_0_0_5eee53a73b7ba98d19d987b6febb06ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, полтавская область, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Полтавская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
В Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской области Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу