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В офисе Зеленского рассказали о гарантиях безопасности Украины - РИА Новости, 13.01.2025
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13:41 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993463936.html
В офисе Зеленского рассказали о гарантиях безопасности Украины
В офисе Зеленского рассказали о гарантиях безопасности Украины - РИА Новости, 13.01.2025
В офисе Зеленского рассказали о гарантиях безопасности Украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что гарантиями безопасности Украины для заключения мирного договора с Россией может стать... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:41:00+03:00
2025-01-13T13:41:00+03:00
в мире
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михаил подоляк
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РИМ, 13 янв – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что гарантиями безопасности Украины для заключения мирного договора с Россией может стать размещение баз с ракетами малой дальности, которые могли бы наносить удары по российской территории. Ранее Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в 2025 году. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье заявил, что соглашение по прекращению конфликта на Украине должно оставлять право на территориальные решения за Киевом, а также предусматривать гарантии безопасности, чтобы предотвратить возобновление боевых действий. В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал гарантии безопасности для России неотъемлемой частью украинского урегулирования "Необходимо найти эффективные механизмы. Приведу пример: на территории Украины будет размещено определенное количество ракетных баз, на которых будет размещено определенное количество ракет малой дальности, которые могут нанести ущерб военной инфраструктуре на территории России... Так это может работать", - заявил он в интервью итальянской газете Stampa. В беседе с изданием он категорически отверг позицию плана будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога, согласно которой Украина должна отказаться от территорий Донбасса. Подоляк также заявил о наличии в Евросоюзе стран, "которые открыто выступают против европейского единства". "Венгрия и Словакия могли бы оставаться нейтральными, но вместо этого они открыто заявляют, что Россия имеет право делать то, что она делает, что немного странно", - заявил он. Президент РФ Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, ВС РФ движутся к решению первостепенных задач, обозначенных в начале спецоперации. Президент отметил, что Россия готова и к переговорам по украинскому конфликту, и к компромиссам, но нужно, чтобы вторая сторона тоже была к ним готова. В июне 2024 года президент РФ выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250113/dubinskiy-1993437609.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, михаил подоляк, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
В офисе Зеленского рассказали о гарантиях безопасности Украины

Подоляк предложил разместить на Украине базы с ракетами малой дальности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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РИМ, 13 янв – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что гарантиями безопасности Украины для заключения мирного договора с Россией может стать размещение баз с ракетами малой дальности, которые могли бы наносить удары по российской территории.
Ранее Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в 2025 году. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье заявил, что соглашение по прекращению конфликта на Украине должно оставлять право на территориальные решения за Киевом, а также предусматривать гарантии безопасности, чтобы предотвратить возобновление боевых действий. В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал гарантии безопасности для России неотъемлемой частью украинского урегулирования
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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"Необходимо найти эффективные механизмы. Приведу пример: на территории Украины будет размещено определенное количество ракетных баз, на которых будет размещено определенное количество ракет малой дальности, которые могут нанести ущерб военной инфраструктуре на территории России... Так это может работать", - заявил он в интервью итальянской газете Stampa. В беседе с изданием он категорически отверг позицию плана будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога, согласно которой Украина должна отказаться от территорий Донбасса.
Подоляк также заявил о наличии в Евросоюзе стран, "которые открыто выступают против европейского единства". "Венгрия и Словакия могли бы оставаться нейтральными, но вместо этого они открыто заявляют, что Россия имеет право делать то, что она делает, что немного странно", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, ВС РФ движутся к решению первостепенных задач, обозначенных в начале спецоперации. Президент отметил, что Россия готова и к переговорам по украинскому конфликту, и к компромиссам, но нужно, чтобы вторая сторона тоже была к ним готова.
В июне 2024 года президент РФ выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Foreign Affairs рассказал о возможных гарантиях безопасности для Украины
25 декабря 2024, 06:56
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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