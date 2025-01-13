В Польше назвали главную проблему Украины
Генерал Скшипчак: Киев будет стремиться к прекращению огня из-за нехватки солдат
Украинские военные. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. Украина будет стремиться к скорейшему прекращению огня из-за нехватки солдат, с этой проблемой Киев уже давно не может справиться, в то время как у России стратегическое преимущество на фронте, заявил в программе "Newsroom WP" бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.
"Речь не идет о том, дадим ли мы им много танков и много боеприпасов", - сказал он. "У украинцев нет солдат, и это главная проблема, с которой они столкнулись с июня прошлого года и с которой они не могут справиться. По моему мнению, это фундаментальное условие, которое заставит Украину стремиться к скорейшему прекращению огня, поскольку у Украины не будет сил вести войну", - оценил Скшипчак.
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По его словам, у России сейчас есть стратегическое преимущество на фронте. "В настоящее время она ведет операции одновременно на нескольких направлениях восточного фронта. И ситуация на этом фронте грозит прорывом украинской обороны, потому что преимущество, которое есть у россиян, на мой взгляд, гарантирует им возможность вести операции на нескольких направлениях, а Украина, с другой стороны, не может вести такие операции одновременно, потому что у нее нет такого потенциала", - отметил генерал.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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