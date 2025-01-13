https://ria.ru/20250113/ukraina-1993434552.html

Украина скатывается в терроризм, заявил Медведчук

Украина скатывается в терроризм, заявил Медведчук - РИА Новости, 13.01.2025

Украина скатывается в терроризм, заявил Медведчук

Украина на фоне военного поражения скатывается в терроризм, заявил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на родине украинской... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T11:19:00+03:00

2025-01-13T11:19:00+03:00

2025-01-13T11:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украина на фоне военного поражения скатывается в терроризм, заявил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Как отмечает Медведчук, прослеживается фатальная закономерность - теракты происходят в те моменты, когда ВСУ несут колоссальные потери. "Если Россия побеждает на поле боя, то Украина (Владимира) Зеленского в условиях военного поражения скатывается в терроризм", - написал Медведчук на сайте движения. По его словам, в СМИ появилась информация, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак дал указание Главному управлению разведки минобороны и Службе безопасности Украины нарастить число операций и диверсий на территории России перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января. Он утверждает, что по указанию Ермака спецслужбы активизировали спящие ячейки и подготовили на территории России несколько "волн террора для создания яркой картинки своих возможностей". Медведчук убежден, что непреуспевающая на поле боя Украина Зеленского становится "центром мирового терроризма", поскольку полученное Киевом западное оружие оказывается в руках террористов в других точках земного шара.

https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html

https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, виктор медведчук, дональд трамп, оппозиционная платформа - за жизнь, вооруженные силы украины