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Украина скатывается в терроризм, заявил Медведчук - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993434552.html
Украина скатывается в терроризм, заявил Медведчук
Украина скатывается в терроризм, заявил Медведчук - РИА Новости, 13.01.2025
Украина скатывается в терроризм, заявил Медведчук
Украина на фоне военного поражения скатывается в терроризм, заявил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на родине украинской... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:19:00+03:00
2025-01-13T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
виктор медведчук
дональд трамп
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украина на фоне военного поражения скатывается в терроризм, заявил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Как отмечает Медведчук, прослеживается фатальная закономерность - теракты происходят в те моменты, когда ВСУ несут колоссальные потери. "Если Россия побеждает на поле боя, то Украина (Владимира) Зеленского в условиях военного поражения скатывается в терроризм", - написал Медведчук на сайте движения. По его словам, в СМИ появилась информация, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак дал указание Главному управлению разведки минобороны и Службе безопасности Украины нарастить число операций и диверсий на территории России перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января. Он утверждает, что по указанию Ермака спецслужбы активизировали спящие ячейки и подготовили на территории России несколько "волн террора для создания яркой картинки своих возможностей". Медведчук убежден, что непреуспевающая на поле боя Украина Зеленского становится "центром мирового терроризма", поскольку полученное Киевом западное оружие оказывается в руках террористов в других точках земного шара.
https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html
https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html
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в мире, украина, россия, сша, виктор медведчук, дональд трамп, оппозиционная платформа - за жизнь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Виктор Медведчук, Дональд Трамп, Оппозиционная платформа - За жизнь, Вооруженные силы Украины
Украина скатывается в терроризм, заявил Медведчук

Медведчук: Украина на фоне военного поражения от России скатывается в терроризм

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украина на фоне военного поражения скатывается в терроризм, заявил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Как отмечает Медведчук, прослеживается фатальная закономерность - теракты происходят в те моменты, когда ВСУ несут колоссальные потери.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
"Не учли главного": амбициозный план Зеленского оказался под угрозой
4 января, 08:00
"Если Россия побеждает на поле боя, то Украина (Владимира) Зеленского в условиях военного поражения скатывается в терроризм", - написал Медведчук на сайте движения.
По его словам, в СМИ появилась информация, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак дал указание Главному управлению разведки минобороны и Службе безопасности Украины нарастить число операций и диверсий на территории России перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января.
Он утверждает, что по указанию Ермака спецслужбы активизировали спящие ячейки и подготовили на территории России несколько "волн террора для создания яркой картинки своих возможностей".
Медведчук убежден, что непреуспевающая на поле боя Украина Зеленского становится "центром мирового терроризма", поскольку полученное Киевом западное оружие оказывается в руках террористов в других точках земного шара.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину
10 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВиктор МедведчукДональд ТрампОппозиционная платформа - За жизньВооруженные силы Украины
 
 
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