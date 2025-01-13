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Медведев высказался о возможности германского сценария для будущего Украины
Медведев высказался о возможности германского сценария для будущего Украины - РИА Новости, 13.01.2025
Медведев высказался о возможности германского сценария для будущего Украины
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что "германский вариант" будущего раздела Украины в перспективе возможен только в виде присоединения... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:57:00+03:00
2025-01-13T10:57:00+03:00
2025-01-13T11:21:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что "германский вариант" будущего раздела Украины в перспективе возможен только в виде присоединения остатков украинских земель к РФ, об этом российский политик написал в своем Telegram-канале. Бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер ранее заявил, что лучшим историческим примером для Украины является раздел Германии после Второй Мировой войны. "В исторической перспективе так называемый германский вариант возможен только в виде прямого присоединения остатков малороссийских земель б. Украины к "большой" Российской Федерации. И это понимают все. Даже зоологические русофобы типа омерзительного Блинкена и патентованные идиоты типа желтоволосого Джонсона", - написал Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, дмитрий медведев, курт волкер
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Медведев, Курт Волкер, Специальная военная операция на Украине
Медведев высказался о возможности германского сценария для будущего Украины
Медведев: германский вариант для Украины возможен лишь в виде присоединения к РФ