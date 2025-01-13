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Медведев раскритиковал "сценарии урегулирования" на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:40 13.01.2025 (обновлено: 11:02 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993426367.html
Медведев раскритиковал "сценарии урегулирования" на Украине
Медведев раскритиковал "сценарии урегулирования" на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Медведев раскритиковал "сценарии урегулирования" на Украине
Сегодня нет недостатка в высосанных из пальца "сценариях урегулирования" кризиса на Украине в преддверии начала активностей команды избранного президента США... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:40:00+03:00
2025-01-13T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
дмитрий медведев
курт волкер
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сегодня нет недостатка в высосанных из пальца "сценариях урегулирования" кризиса на Украине в преддверии начала активностей команды избранного президента США Дональда Трампа на украинском треке, но пока они не стоят ничего, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. "В преддверии начала активностей команды Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест "сценариях урегулирования". Пока они не стоят ничего, поскольку одно конкретное предложение гораздо важнее сотни гипотез", - написал Медведев. Лучшим историческим примером для Украины является раздел Германии после Второй мировой войны, заявил ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990340586.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, курт волкер, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Курт Волкер, Государственный департамент США
Медведев раскритиковал "сценарии урегулирования" на Украине

Медведев: западные сценарии урегулирования на Украине ничего не стоят

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сегодня нет недостатка в высосанных из пальца "сценариях урегулирования" кризиса на Украине в преддверии начала активностей команды избранного президента США Дональда Трампа на украинском треке, но пока они не стоят ничего, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
"В преддверии начала активностей команды Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест "сценариях урегулирования". Пока они не стоят ничего, поскольку одно конкретное предложение гораздо важнее сотни гипотез", - написал Медведев.
Лучшим историческим примером для Украины является раздел Германии после Второй мировой войны, заявил ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДмитрий МедведевКурт ВолкерГосударственный департамент США
 
 
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