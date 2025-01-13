https://ria.ru/20250113/ukraina-1993426367.html

Медведев раскритиковал "сценарии урегулирования" на Украине

Медведев раскритиковал "сценарии урегулирования" на Украине - РИА Новости, 13.01.2025

Медведев раскритиковал "сценарии урегулирования" на Украине

Сегодня нет недостатка в высосанных из пальца "сценариях урегулирования" кризиса на Украине в преддверии начала активностей команды избранного президента США... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:40:00+03:00

2025-01-13T10:40:00+03:00

2025-01-13T11:02:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сегодня нет недостатка в высосанных из пальца "сценариях урегулирования" кризиса на Украине в преддверии начала активностей команды избранного президента США Дональда Трампа на украинском треке, но пока они не стоят ничего, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. "В преддверии начала активностей команды Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест "сценариях урегулирования". Пока они не стоят ничего, поскольку одно конкретное предложение гораздо важнее сотни гипотез", - написал Медведев. Лучшим историческим примером для Украины является раздел Германии после Второй мировой войны, заявил ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

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Ольга Фомченкова

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