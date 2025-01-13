https://ria.ru/20250113/ukraina-1993426367.html
Медведев раскритиковал "сценарии урегулирования" на Украине
Медведев раскритиковал "сценарии урегулирования" на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Медведев раскритиковал "сценарии урегулирования" на Украине
Сегодня нет недостатка в высосанных из пальца "сценариях урегулирования" кризиса на Украине в преддверии начала активностей команды избранного президента США... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:40:00+03:00
2025-01-13T10:40:00+03:00
2025-01-13T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
дмитрий медведев
курт волкер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сегодня нет недостатка в высосанных из пальца "сценариях урегулирования" кризиса на Украине в преддверии начала активностей команды избранного президента США Дональда Трампа на украинском треке, но пока они не стоят ничего, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. "В преддверии начала активностей команды Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест "сценариях урегулирования". Пока они не стоят ничего, поскольку одно конкретное предложение гораздо важнее сотни гипотез", - написал Медведев. Лучшим историческим примером для Украины является раздел Германии после Второй мировой войны, заявил ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990340586.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, курт волкер, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Курт Волкер, Государственный департамент США
Медведев раскритиковал "сценарии урегулирования" на Украине
Медведев: западные сценарии урегулирования на Украине ничего не стоят