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Медведев оценил шансы "германского" сценария урегулирования на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 13.01.2025 (обновлено: 11:03 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993424897.html
Медведев оценил шансы "германского" сценария урегулирования на Украине
Медведев оценил шансы "германского" сценария урегулирования на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Медведев оценил шансы "германского" сценария урегулирования на Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что у "германского" сценария урегулирования ситуации на Украине по аналогии с созданием ГДР РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:33:00+03:00
2025-01-13T11:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
дмитрий медведев
германия
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что у "германского" сценария урегулирования ситуации на Украине по аналогии с созданием ГДР и ФРГ нет никаких шансов."Отмечу так называемый германский сценарий, о котором сейчас снова заговорили. Типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, где, естественно, роль "ФРГ" отведена бандеровскому Киеву, а "ГДР" – вернувшимся домой российским землям. Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами", - написал Медведев.Он указал на то, что в воссоединении Германии "лежало желание немцев собрать свою страну, пользуясь импотенцией советских руководителей того времени"."А тут как? Получается, Россия должна в будущем сдать всех своих несостоятельному "Бандеростану"?" - добавил зампред Совбеза.Медведев напомнил и о том, что после поглощения ГДР немецкий этнос "хотя бы формально воссоединился", тогда как в предложенном сценарии для Украины "продаётся насквозь протухшая идея нового разделения одного славянского народа, о чём в принципе само по себе даже говорить вслух неприлично"."И наконец: кто всерьёз вообще будет рассматривать вариант, при котором ядерная супердержава что-то отдаст уродливому недомерку с названием Окраина? Я даже не говорю про конституцию и волю единого народа нашей страны", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250109/itogi-1992903850.html
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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украина, в мире, дмитрий медведев, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Дмитрий Медведев, Германия, Россия
Медведев оценил шансы "германского" сценария урегулирования на Украине

Медведев: у германского сценария урегулирования на Украине нет никаких шансов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что у "германского" сценария урегулирования ситуации на Украине по аналогии с созданием ГДР и ФРГ нет никаких шансов.
"Отмечу так называемый германский сценарий, о котором сейчас снова заговорили. Типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, где, естественно, роль "ФРГ" отведена бандеровскому Киеву, а "ГДР" – вернувшимся домой российским землям. Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами", - написал Медведев.
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Он указал на то, что в воссоединении Германии "лежало желание немцев собрать свою страну, пользуясь импотенцией советских руководителей того времени".
"А тут как? Получается, Россия должна в будущем сдать всех своих несостоятельному "Бандеростану"?" - добавил зампред Совбеза.
Медведев напомнил и о том, что после поглощения ГДР немецкий этнос "хотя бы формально воссоединился", тогда как в предложенном сценарии для Украины "продаётся насквозь протухшая идея нового разделения одного славянского народа, о чём в принципе само по себе даже говорить вслух неприлично".
«
"И наконец: кто всерьёз вообще будет рассматривать вариант, при котором ядерная супердержава что-то отдаст уродливому недомерку с названием Окраина? Я даже не говорю про конституцию и волю единого народа нашей страны", - написал Медведев.
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