https://ria.ru/20250113/ukraina-1993419993.html

В Великобритании выступили со срочным призывом по Украине

В Великобритании выступили со срочным призывом по Украине - РИА Новости, 13.01.2025

В Великобритании выступили со срочным призывом по Украине

Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен призвал власти страны перестать оказывать финансовую помощь Украине на фоне экономических проблем. Об этом он... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T09:45:00+03:00

2025-01-13T09:45:00+03:00

2025-01-13T09:45:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен призвал власти страны перестать оказывать финансовую помощь Украине на фоне экономических проблем. Об этом он написал в социальной сети X."Хватит тратить наши деньги на Украину <…> и прекратите злобные экономические атаки на пенсионеров, фермеров, предприятия и частные школы", — написал он, обращаясь к министру финансов Великобритании Рэйчел Ривз.Ранее газета The Times писала со ссылкой на источники, что Ривз очень огорчена тем, что не видит выхода из мрачных экономических перспектив в стране.Как отмечала глава британского Минфина, экономика страны находится в худшем состоянии со Второй мировой войны. Она также заявляла о "дыре" в бюджете на сумму в 22 миллиарда фунтов, якобы оставленной консерваторами. Несмотря на это, лейбористы вслед за предшественниками пообещали ежегодно выделять три миллиарда фунтов на военную поддержку Киева.В прошлом месяце украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Великобритании и Японии миллиард долларов. Ранее он сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20250113/london-1993390536.html

https://ria.ru/20241220/velikobritaniya-1990253694.html

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