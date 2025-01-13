В Великобритании выступили со срочным призывом по Украине
Британский политик Кертен призвал перестать тратить деньги на Украину
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен призвал власти страны перестать оказывать финансовую помощь Украине на фоне экономических проблем. Об этом он написал в социальной сети X.
"Хватит тратить наши деньги на Украину <…> и прекратите злобные экономические атаки на пенсионеров, фермеров, предприятия и частные школы", — написал он, обращаясь к министру финансов Великобритании Рэйчел Ривз.
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Ранее газета The Times писала со ссылкой на источники, что Ривз очень огорчена тем, что не видит выхода из мрачных экономических перспектив в стране.
Как отмечала глава британского Минфина, экономика страны находится в худшем состоянии со Второй мировой войны. Она также заявляла о "дыре" в бюджете на сумму в 22 миллиарда фунтов, якобы оставленной консерваторами. Несмотря на это, лейбористы вслед за предшественниками пообещали ежегодно выделять три миллиарда фунтов на военную поддержку Киева.
В прошлом месяце украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Великобритании и Японии миллиард долларов. Ранее он сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов).
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