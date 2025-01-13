Рейтинг@Mail.ru
В Великобритании выступили со срочным призывом по Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993419993.html
В Великобритании выступили со срочным призывом по Украине
В Великобритании выступили со срочным призывом по Украине - РИА Новости, 13.01.2025
В Великобритании выступили со срочным призывом по Украине
Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен призвал власти страны перестать оказывать финансовую помощь Украине на фоне экономических проблем. Об этом он... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:45:00+03:00
2025-01-13T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_a75a8425e533b4bac71c06ebefb9fb08.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен призвал власти страны перестать оказывать финансовую помощь Украине на фоне экономических проблем. Об этом он написал в социальной сети X."Хватит тратить наши деньги на Украину &lt;…&gt; и прекратите злобные экономические атаки на пенсионеров, фермеров, предприятия и частные школы", — написал он, обращаясь к министру финансов Великобритании Рэйчел Ривз.Ранее газета The Times писала со ссылкой на источники, что Ривз очень огорчена тем, что не видит выхода из мрачных экономических перспектив в стране.Как отмечала глава британского Минфина, экономика страны находится в худшем состоянии со Второй мировой войны. Она также заявляла о "дыре" в бюджете на сумму в 22 миллиарда фунтов, якобы оставленной консерваторами. Несмотря на это, лейбористы вслед за предшественниками пообещали ежегодно выделять три миллиарда фунтов на военную поддержку Киева.В прошлом месяце украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Великобритании и Японии миллиард долларов. Ранее он сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20250113/london-1993390536.html
https://ria.ru/20241220/velikobritaniya-1990253694.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_294:202:2756:2048_1920x0_80_0_0_03ff1e0fc9c14a2eea80fe739c7f732b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания
В Великобритании выступили со срочным призывом по Украине

Британский политик Кертен призвал перестать тратить деньги на Украину

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен призвал власти страны перестать оказывать финансовую помощь Украине на фоне экономических проблем. Об этом он написал в социальной сети X.
"Хватит тратить наши деньги на Украину <…> и прекратите злобные экономические атаки на пенсионеров, фермеров, предприятия и частные школы", — написал он, обращаясь к министру финансов Великобритании Рэйчел Ривз.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Лондон поможет Зеленскому ради педофилов
Вчера, 08:00
Ранее газета The Times писала со ссылкой на источники, что Ривз очень огорчена тем, что не видит выхода из мрачных экономических перспектив в стране.
Как отмечала глава британского Минфина, экономика страны находится в худшем состоянии со Второй мировой войны. Она также заявляла о "дыре" в бюджете на сумму в 22 миллиарда фунтов, якобы оставленной консерваторами. Несмотря на это, лейбористы вслед за предшественниками пообещали ежегодно выделять три миллиарда фунтов на военную поддержку Киева.
В прошлом месяце украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Великобритании и Японии миллиард долларов. Ранее он сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Неужели англичанка перестанет гадить? Есть шанс
20 декабря 2024, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала