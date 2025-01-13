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Слова депутата Рады о России вызвали недоумение на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
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08:50 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993414200.html
Слова депутата Рады о России вызвали недоумение на Украине
Слова депутата Рады о России вызвали недоумение на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Слова депутата Рады о России вызвали недоумение на Украине
Украинская журналистка Диана Панченко осудила в соцсети X заявление депутата Рады Киры Рудик о санкциях против России. "Как Европа будет сильной без российской... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:50:00+03:00
2025-01-13T08:50:00+03:00
россия
европа
украина
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко осудила в соцсети X заявление депутата Рады Киры Рудик о санкциях против России. "Как Европа будет сильной без российской энергетики? Интересен пример Германии", — написала она. Так Панченко отреагировала на пост Рудик о том, что новые санкции против российского энергетического сектора должны сильно ударить по российской экономике. Депутат утверждает, что слабая Россия — это сильная Европа. США на прошлой неделе ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. Как подчеркнули в МИД, новые американские санкции представляют собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике накануне завершения бесславного правления Джо Байдена. Тем не менее, враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993413126.html
https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993342193.html
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россия, европа, украина, в мире
Россия, Европа, Украина, В мире
Слова депутата Рады о России вызвали недоумение на Украине

Журналистка Панченко раскритиковала заявление нардепа Рудик о санкциях против РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко осудила в соцсети X заявление депутата Рады Киры Рудик о санкциях против России.

"Как Европа будет сильной без российской энергетики? Интересен пример Германии", — написала она.
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Так Панченко отреагировала на пост Рудик о том, что новые санкции против российского энергетического сектора должны сильно ударить по российской экономике. Депутат утверждает, что слабая Россия — это сильная Европа.

США на прошлой неделе ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.

Как подчеркнули в МИД, новые американские санкции представляют собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике накануне завершения бесславного правления Джо Байдена. Тем не менее, враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии, отметили в ведомстве.
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