https://ria.ru/20250113/ukraina-1993413255.html

В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на Украину

В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на Украину - РИА Новости, 13.01.2025

В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на Украину

Экс-главы министерства обороны Британии Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита британского премьера Кира Стармера в Киев призвали в интервью... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T08:32:00+03:00

2025-01-13T08:32:00+03:00

2025-01-13T09:10:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Экс-главы министерства обороны Британии Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита британского премьера Кира Стармера в Киев призвали в интервью газете Telegraph к отправке британских войск на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на утверждения Владимира Зеленского, передавало, что Стармер намерен в ближайшие недели посетить Украину для обсуждения возможного размещения там так называемого миротворческого контингента после завершения конфликта. "Участие британских войск в составе послевоенных миротворческих сил, несомненно, было бы желанным шагом, но это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина", - заявил Шэппс. Уильямсон заявил в комментарии изданию, что он бы определенно поддержал подобное решение. Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20241224/britaniya-1990873485.html

https://ria.ru/20241130/dzhonson-1986556093.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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