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В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на Украину - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:32 13.01.2025 (обновлено: 09:10 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993413255.html
В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на Украину
В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на Украину - РИА Новости, 13.01.2025
В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на Украину
Экс-главы министерства обороны Британии Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита британского премьера Кира Стармера в Киев призвали в интервью... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:32:00+03:00
2025-01-13T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
грант шэппс
гэвин уильямсон
кир стармер
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Экс-главы министерства обороны Британии Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита британского премьера Кира Стармера в Киев призвали в интервью газете Telegraph к отправке британских войск на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на утверждения Владимира Зеленского, передавало, что Стармер намерен в ближайшие недели посетить Украину для обсуждения возможного размещения там так называемого миротворческого контингента после завершения конфликта. "Участие британских войск в составе послевоенных миротворческих сил, несомненно, было бы желанным шагом, но это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина", - заявил Шэппс. Уильямсон заявил в комментарии изданию, что он бы определенно поддержал подобное решение. Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20241224/britaniya-1990873485.html
https://ria.ru/20241130/dzhonson-1986556093.html
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в мире, украина, франция, россия, грант шэппс, гэвин уильямсон, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Грант Шэппс, Гэвин Уильямсон, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на Украину

Экс-главы МО Британии призвали отправить миротворцев на Украину

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Экс-главы министерства обороны Британии Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита британского премьера Кира Стармера в Киев призвали в интервью газете Telegraph к отправке британских войск на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.
Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на утверждения Владимира Зеленского, передавало, что Стармер намерен в ближайшие недели посетить Украину для обсуждения возможного размещения там так называемого миротворческого контингента после завершения конфликта.
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"Участие британских войск в составе послевоенных миротворческих сил, несомненно, было бы желанным шагом, но это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина", - заявил Шэппс.
Уильямсон заявил в комментарии изданию, что он бы определенно поддержал подобное решение.
Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.
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Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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