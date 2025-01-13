В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на Украину
Экс-главы МО Британии призвали отправить миротворцев на Украину
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Экс-главы министерства обороны Британии Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита британского премьера Кира Стармера в Киев призвали в интервью газете Telegraph к отправке британских войск на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.
Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на утверждения Владимира Зеленского, передавало, что Стармер намерен в ближайшие недели посетить Украину для обсуждения возможного размещения там так называемого миротворческого контингента после завершения конфликта.
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"Участие британских войск в составе послевоенных миротворческих сил, несомненно, было бы желанным шагом, но это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина", - заявил Шэппс.
Уильямсон заявил в комментарии изданию, что он бы определенно поддержал подобное решение.
Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.
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Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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