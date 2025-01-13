https://ria.ru/20250113/ubiystvo-1993409217.html
В доме под Тверью нашли тела двух человек
В доме под Тверью нашли тела двух человек - РИА Новости, 13.01.2025
В доме под Тверью нашли тела двух человек
В доме под Тверью обнаружили тела пожилых мужчины и женщины, сообщило региональное следственное управление СК в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T07:24:00+03:00
2025-01-13T07:24:00+03:00
2025-01-13T07:49:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
убийство
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РЯЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости. В доме под Тверью обнаружили тела пожилых мужчины и женщины, сообщило региональное следственное управление СК в Telegram-канале.По данным ведомства, их нашли в воскресенье в СНТ "Зеленый сад". Причем характер причиненных телесных повреждений, свидетельствует о криминальном характере смерти, добавили в управлении."Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а" и "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью)", — говорится в публикации. По делу назначили судебно-медицинские и молекулярно-генетическую экспертизы.
https://ria.ru/20250109/ubiystvo-1992901407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, убийство
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Тверская область, Убийство
В доме под Тверью нашли тела двух человек
После обнаружения тел пожилой пары в доме под Тверью завели дело об убийстве