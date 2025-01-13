https://ria.ru/20250113/ubiystvo-1993409217.html

В доме под Тверью нашли тела двух человек

В доме под Тверью нашли тела двух человек - РИА Новости, 13.01.2025

В доме под Тверью нашли тела двух человек

В доме под Тверью обнаружили тела пожилых мужчины и женщины, сообщило региональное следственное управление СК в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T07:24:00+03:00

2025-01-13T07:24:00+03:00

2025-01-13T07:49:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

убийство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg

РЯЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости. В доме под Тверью обнаружили тела пожилых мужчины и женщины, сообщило региональное следственное управление СК в Telegram-канале.По данным ведомства, их нашли в воскресенье в СНТ "Зеленый сад". Причем характер причиненных телесных повреждений, свидетельствует о криминальном характере смерти, добавили в управлении."Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а" и "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью)", — говорится в публикации. По делу назначили судебно-медицинские и молекулярно-генетическую экспертизы.

https://ria.ru/20250109/ubiystvo-1992901407.html

https://ria.ru/20250104/podmoskove-1992497849.html

россия

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, убийство