https://ria.ru/20250113/tyubing-1993441785.html

В Башкирии мужчина погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к машине

В Башкирии мужчина погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к машине - РИА Новости, 13.01.2025

В Башкирии мужчина погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к машине

Молодой человек погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к автомобилю в Башкирии, сообщил в понедельник начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в своем... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T11:54:00+03:00

2025-01-13T11:54:00+03:00

2025-01-13T11:54:00+03:00

происшествия

авто

альшеевский район

россия

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993440728_0:429:960:969_1920x0_80_0_0_4f1d3cb4f3e47e74890c181c04e02fc4.jpg

УФА, 13 янв - РИА Новости. Молодой человек погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к автомобилю в Башкирии, сообщил в понедельник начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале. По его данным, трагедия произошла в Альшеевском районе на автодороге Каран-Ташкичу: 19-летний местный житель, управляя Mitsubishi Lancer, прицепил к автомобилю тюбинг, на котором находился 19-летний молодой человек. При маневрировании автомобиля тюбинг с пассажиром столкнулся с припаркованной "Ладой Приора". "В результате ДТП молодой человек скончался в больнице. Известно, что водитель водительских прав не имел. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщил Севастьянов.

https://ria.ru/20250110/studentka-1993157034.html

альшеевский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, альшеевский район, россия, гибдд мвд рф