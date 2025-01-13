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В Башкирии мужчина погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к машине - РИА Новости, 13.01.2025
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11:54 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/tyubing-1993441785.html
В Башкирии мужчина погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к машине
В Башкирии мужчина погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к машине - РИА Новости, 13.01.2025
В Башкирии мужчина погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к машине
Молодой человек погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к автомобилю в Башкирии, сообщил в понедельник начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в своем... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:54:00+03:00
2025-01-13T11:54:00+03:00
происшествия
авто
альшеевский район
россия
гибдд мвд рф
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УФА, 13 янв - РИА Новости. Молодой человек погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к автомобилю в Башкирии, сообщил в понедельник начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале. По его данным, трагедия произошла в Альшеевском районе на автодороге Каран-Ташкичу: 19-летний местный житель, управляя Mitsubishi Lancer, прицепил к автомобилю тюбинг, на котором находился 19-летний молодой человек. При маневрировании автомобиля тюбинг с пассажиром столкнулся с припаркованной "Ладой Приора". "В результате ДТП молодой человек скончался в больнице. Известно, что водитель водительских прав не имел. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщил Севастьянов.
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происшествия, авто, альшеевский район, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Альшеевский район, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Башкирии мужчина погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к машине

В Башкирии 19-летний мужчина погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к машине

© Фото : Госавтоинспекция БашкортостанаМолодой человек погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к автомобилю в Башкирии
Молодой человек погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к автомобилю в Башкирии - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана
Молодой человек погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к автомобилю в Башкирии
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УФА, 13 янв - РИА Новости. Молодой человек погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к автомобилю в Башкирии, сообщил в понедельник начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.
По его данным, трагедия произошла в Альшеевском районе на автодороге Каран-Ташкичу: 19-летний местный житель, управляя Mitsubishi Lancer, прицепил к автомобилю тюбинг, на котором находился 19-летний молодой человек. При маневрировании автомобиля тюбинг с пассажиром столкнулся с припаркованной "Ладой Приора".
"В результате ДТП молодой человек скончался в больнице. Известно, что водитель водительских прав не имел. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщил Севастьянов.
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ПроисшествияАвтоАльшеевский районРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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