Чернышенко рассказал о росте инвестиций в туристическую отрасль
Чернышенко: инвестиции в туризм в России за девять месяцев выросли на 44%
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Частные и государственные инвестиции в российскую туристическую отрасль за три квартала прошлого года увеличились почти наполовину, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"За первые девять месяцев 2024 года частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль выросли на 44 процента, достигнув 652 миллиардов рублей. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Положительная динамика наблюдается в том числе благодаря мерам нацпроекта "Туризм и гостеприимство", созданного по поручению президента Владимира Путина. Например, только по программе льготного кредитования реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 триллиона рублей", — приводит слова вице-премьера его аппарат.
По программе субсидирования строительства модульных гостиниц за последние два годы получили поддержку более 600 проектов в 61 регионе, их номерной фонд составляет примерно 14,5 тысячи номеров. Новый отбор по программе объявили в декабре, а прием заявок продлится до 3 марта.
Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, вместе с ростом внутреннего туризма растет интерес предпринимателей к созданию туристической инфраструктуры.
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"Отрасль развивается ускоренными темпами: появляются новые отели и санатории, горные курорты, растет качество сервиса. Статистика вложений подтверждает, что ставка на расширение предложения оправдана, поэтому в новом нацпроекте "Туризм и гостеприимство" мы сохранили ключевые программы поддержки, а также добавили отдельный федеральный проект по производству отечественного оборудования для отрасли", — заявил он.
В программу льготного кредитования включили 218 проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов с общим фондом 51,3 тысячи номеров, три парка развлечений, по девять аквапарков и горнолыжных комплексов. Новый отбор по этой программе также объявили в декабре.
В июне президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал развитие внутреннего туризма одним из приоритетов долгосрочной стратегии России. По его словам, за шесть лет доля туристической отрасли в ВВП должна увеличиться до пяти процентов, а количество поездок по стране с размещением в гостиницах — до 140 миллионов человек.
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