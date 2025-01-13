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Чернышенко рассказал о росте инвестиций в туристическую отрасль - РИА Новости, 13.01.2025
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Туризм
 
08:14 13.01.2025 (обновлено: 09:12 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/turizm-1993412144.html
Чернышенко рассказал о росте инвестиций в туристическую отрасль
Чернышенко рассказал о росте инвестиций в туристическую отрасль - РИА Новости, 13.01.2025
Чернышенко рассказал о росте инвестиций в туристическую отрасль
Частные и государственные инвестиции в российскую туристическую отрасль за три квартала прошлого года увеличились почти наполовину, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:14:00+03:00
2025-01-13T09:12:00+03:00
туризм
экономика
россия
дмитрий чернышенко
максим решетников
новости - туризм
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Частные и государственные инвестиции в российскую туристическую отрасль за три квартала прошлого года увеличились почти наполовину, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "За первые девять месяцев 2024 года частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль выросли на 44 процента, достигнув 652 миллиардов рублей. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Положительная динамика наблюдается в том числе благодаря мерам нацпроекта "Туризм и гостеприимство", созданного по поручению президента Владимира Путина. Например, только по программе льготного кредитования реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 триллиона рублей", — приводит слова вице-премьера его аппарат. По программе субсидирования строительства модульных гостиниц за последние два годы получили поддержку более 600 проектов в 61 регионе, их номерной фонд составляет примерно 14,5 тысячи номеров. Новый отбор по программе объявили в декабре, а прием заявок продлится до 3 марта. Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, вместе с ростом внутреннего туризма растет интерес предпринимателей к созданию туристической инфраструктуры."Отрасль развивается ускоренными темпами: появляются новые отели и санатории, горные курорты, растет качество сервиса. Статистика вложений подтверждает, что ставка на расширение предложения оправдана, поэтому в новом нацпроекте "Туризм и гостеприимство" мы сохранили ключевые программы поддержки, а также добавили отдельный федеральный проект по производству отечественного оборудования для отрасли", — заявил он.В программу льготного кредитования включили 218 проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов с общим фондом 51,3 тысячи номеров, три парка развлечений, по девять аквапарков и горнолыжных комплексов. Новый отбор по этой программе также объявили в декабре.В июне президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал развитие внутреннего туризма одним из приоритетов долгосрочной стратегии России. По его словам, за шесть лет доля туристической отрасли в ВВП должна увеличиться до пяти процентов, а количество поездок по стране с размещением в гостиницах — до 140 миллионов человек.
https://ria.ru/20250108/turizm-1992795871.html
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экономика, россия, дмитрий чернышенко, максим решетников, новости - туризм
Туризм, Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, Новости - Туризм
Чернышенко рассказал о росте инвестиций в туристическую отрасль

Чернышенко: инвестиции в туризм в России за девять месяцев выросли на 44%

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Частные и государственные инвестиции в российскую туристическую отрасль за три квартала прошлого года увеличились почти наполовину, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"За первые девять месяцев 2024 года частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль выросли на 44 процента, достигнув 652 миллиардов рублей. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Положительная динамика наблюдается в том числе благодаря мерам нацпроекта "Туризм и гостеприимство", созданного по поручению президента Владимира Путина. Например, только по программе льготного кредитования реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 триллиона рублей", — приводит слова вице-премьера его аппарат.
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По программе субсидирования строительства модульных гостиниц за последние два годы получили поддержку более 600 проектов в 61 регионе, их номерной фонд составляет примерно 14,5 тысячи номеров. Новый отбор по программе объявили в декабре, а прием заявок продлится до 3 марта.
Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, вместе с ростом внутреннего туризма растет интерес предпринимателей к созданию туристической инфраструктуры.
«
"Отрасль развивается ускоренными темпами: появляются новые отели и санатории, горные курорты, растет качество сервиса. Статистика вложений подтверждает, что ставка на расширение предложения оправдана, поэтому в новом нацпроекте "Туризм и гостеприимство" мы сохранили ключевые программы поддержки, а также добавили отдельный федеральный проект по производству отечественного оборудования для отрасли", — заявил он.
В программу льготного кредитования включили 218 проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов с общим фондом 51,3 тысячи номеров, три парка развлечений, по девять аквапарков и горнолыжных комплексов. Новый отбор по этой программе также объявили в декабре.
В июне президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал развитие внутреннего туризма одним из приоритетов долгосрочной стратегии России. По его словам, за шесть лет доля туристической отрасли в ВВП должна увеличиться до пяти процентов, а количество поездок по стране с размещением в гостиницах — до 140 миллионов человек.
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