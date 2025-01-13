https://ria.ru/20250113/turisty-1993432818.html
В Пермском крае нашли четверых пропавших туристов
В Пермском крае нашли четверых пропавших туристов - РИА Новости, 13.01.2025
В Пермском крае нашли четверых пропавших туристов
Спасатели отыскали четверых туристов, пропавших накануне в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:10:00+03:00
2025-01-13T11:10:00+03:00
2025-01-13T15:51:00+03:00
происшествия
пермский край
кизел
пермь
дмитрий махонин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 13 янв — РИА Новости. Спасатели отыскали четверых туристов, пропавших накануне в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале. "Вчера вечером поступил сигнал о пропаже четырех туристов в районе горы Одинокая. <...> На данный момент все члены тургруппы найдены и находятся в удовлетворительном состоянии", — написал он.По словам Махонина, спасатели начали поиски в Кизеловском округе в 03:00. Операцию осложняли плохая погода и то, что группа не зарегистрировалась в МЧС. Сейчас туристов отправили на ближайшую базу, где их осмотрят медики. Губернатор поблагодарил краевую службу спасения за оперативную и слаженную работу. Гора Одинокая находится вблизи города Кизел. От Перми до него около 230 километров.
https://ria.ru/20240509/turisty-1944938411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, кизел, пермь, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Кизел, Пермь, Дмитрий Махонин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае нашли четверых пропавших туристов
Губернатор Махонин: спасатели обнаружили 4 пропавших в Пермском крае туристов