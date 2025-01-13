https://ria.ru/20250113/turisty-1993432818.html

В Пермском крае нашли четверых пропавших туристов

В Пермском крае нашли четверых пропавших туристов - РИА Новости, 13.01.2025

В Пермском крае нашли четверых пропавших туристов

Спасатели отыскали четверых туристов, пропавших накануне в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T11:10:00+03:00

2025-01-13T11:10:00+03:00

2025-01-13T15:51:00+03:00

происшествия

пермский край

кизел

пермь

дмитрий махонин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 13 янв — РИА Новости. Спасатели отыскали четверых туристов, пропавших накануне в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале. "Вчера вечером поступил сигнал о пропаже четырех туристов в районе горы Одинокая. <...> На данный момент все члены тургруппы найдены и находятся в удовлетворительном состоянии", — написал он.По словам Махонина, спасатели начали поиски в Кизеловском округе в 03:00. Операцию осложняли плохая погода и то, что группа не зарегистрировалась в МЧС. Сейчас туристов отправили на ближайшую базу, где их осмотрят медики. Губернатор поблагодарил краевую службу спасения за оперативную и слаженную работу. Гора Одинокая находится вблизи города Кизел. От Перми до него около 230 километров.

https://ria.ru/20240509/turisty-1944938411.html

пермский край

кизел

пермь

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Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, кизел, пермь, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)