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В Пермском крае нашли четверых пропавших туристов - РИА Новости, 13.01.2025
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11:10 13.01.2025 (обновлено: 15:51 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/turisty-1993432818.html
В Пермском крае нашли четверых пропавших туристов
В Пермском крае нашли четверых пропавших туристов - РИА Новости, 13.01.2025
В Пермском крае нашли четверых пропавших туристов
Спасатели отыскали четверых туристов, пропавших накануне в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:10:00+03:00
2025-01-13T15:51:00+03:00
происшествия
пермский край
кизел
пермь
дмитрий махонин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 13 янв — РИА Новости. Спасатели отыскали четверых туристов, пропавших накануне в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале. &quot;Вчера вечером поступил сигнал о пропаже четырех туристов в районе горы Одинокая. &lt;...&gt; На данный момент все члены тургруппы найдены и находятся в удовлетворительном состоянии&quot;, — написал он.По словам Махонина, спасатели начали поиски в Кизеловском округе в 03:00. Операцию осложняли плохая погода и то, что группа не зарегистрировалась в МЧС. Сейчас туристов отправили на ближайшую базу, где их осмотрят медики. Губернатор поблагодарил краевую службу спасения за оперативную и слаженную работу. Гора Одинокая находится вблизи города Кизел. От Перми до него около 230 километров.
https://ria.ru/20240509/turisty-1944938411.html
пермский край
кизел
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происшествия, пермский край, кизел, пермь, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Кизел, Пермь, Дмитрий Махонин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае нашли четверых пропавших туристов

Губернатор Махонин: спасатели обнаружили 4 пропавших в Пермском крае туристов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕРМЬ, 13 янв — РИА Новости. Спасатели отыскали четверых туристов, пропавших накануне в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале.
«

"Вчера вечером поступил сигнал о пропаже четырех туристов в районе горы Одинокая. <...> На данный момент все члены тургруппы найдены и находятся в удовлетворительном состоянии", — написал он.

По словам Махонина, спасатели начали поиски в Кизеловском округе в 03:00. Операцию осложняли плохая погода и то, что группа не зарегистрировалась в МЧС. Сейчас туристов отправили на ближайшую базу, где их осмотрят медики.
Губернатор поблагодарил краевую службу спасения за оперативную и слаженную работу.
Гора Одинокая находится вблизи города Кизел. От Перми до него около 230 километров.
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ПроисшествияПермский крайКизелПермьДмитрий МахонинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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