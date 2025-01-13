https://ria.ru/20250113/tula-1993508238.html
Кровля госпиталя в Туле частично обрушилась
Кровля госпиталя в Туле частично обрушилась - РИА Новости, 13.01.2025
Кровля госпиталя в Туле частично обрушилась
Часть кровли военного госпиталя на улице Советской в Туле обрушилась в результате пожара, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:01:00+03:00
2025-01-13T17:01:00+03:00
2025-01-13T17:17:00+03:00
тула
происшествия
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ТУЛА, 13 янв - РИА Новости. Часть кровли военного госпиталя на улице Советской в Туле обрушилась в результате пожара, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Как сообщало ранее правительство Тульской области, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской. Из здания были эвакуированы 57 человек, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки.Корреспондент РИА Новости находится на месте пожара и стал очевидцем того, как крыша здания частично обвалилась.
https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html
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тула, происшествия, советский , тульская область
Тула, Происшествия, Советский , Тульская область
Кровля госпиталя в Туле частично обрушилась
Кровля госпиталя в Туле частично обрушилась из-за пожара