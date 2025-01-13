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Появились подробности пожара в Туле - РИА Новости, 13.01.2025
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15:46 13.01.2025 (обновлено: 15:48 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html
Появились подробности пожара в Туле
Появились подробности пожара в Туле - РИА Новости, 13.01.2025
Появились подробности пожара в Туле
Пожар произошел в здании военного госпиталя в Туле, где на лечении находились военнослужащие срочной службы, погибших или пострадавших нет, сообщило... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:46:00+03:00
2025-01-13T15:48:00+03:00
происшествия
тула
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Пожар произошел в здании военного госпиталя в Туле, где на лечении находились военнослужащие срочной службы, погибших или пострадавших нет, сообщило правительство Тульской области. "В здании военного госпиталя на ул. Советской в Туле произошел пожар. На месте работают расчеты МЧС по Тульской области. Эвакуировано 57 человек. На лечении находились военнослужащие срочной службы", - говорится в сообщении. "Погибших или пострадавших нет", - информируют власти.
https://ria.ru/20250113/pozhar-1993485542.html
тула
тульская область
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происшествия, тула, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тула, Тульская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появились подробности пожара в Туле

Пожар в Туле произошел в здании госпиталя, где проходило лечение военнослужащих

© РИА Новости / Алексей Пиратов | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар в здании военного госпиталя на Советской улице в Туле
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар в здании военного госпиталя на Советской улице в Туле - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Пиратов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Пожар произошел в здании военного госпиталя в Туле, где на лечении находились военнослужащие срочной службы, погибших или пострадавших нет, сообщило правительство Тульской области.
"В здании военного госпиталя на ул. Советской в Туле произошел пожар. На месте работают расчеты МЧС по Тульской области. Эвакуировано 57 человек. На лечении находились военнослужащие срочной службы", - говорится в сообщении.
"Погибших или пострадавших нет", - информируют власти.
Пожар в здании военного госпиталя в Туле - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Власти назвали причину пожара в здании госпиталя в Туле
Вчера, 15:39
 
ПроисшествияТулаТульская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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