https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html

Появились подробности пожара в Туле

Появились подробности пожара в Туле - РИА Новости, 13.01.2025

Появились подробности пожара в Туле

Пожар произошел в здании военного госпиталя в Туле, где на лечении находились военнослужащие срочной службы, погибших или пострадавших нет, сообщило... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:46:00+03:00

2025-01-13T15:46:00+03:00

2025-01-13T15:48:00+03:00

происшествия

тула

тульская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Пожар произошел в здании военного госпиталя в Туле, где на лечении находились военнослужащие срочной службы, погибших или пострадавших нет, сообщило правительство Тульской области. "В здании военного госпиталя на ул. Советской в Туле произошел пожар. На месте работают расчеты МЧС по Тульской области. Эвакуировано 57 человек. На лечении находились военнослужащие срочной службы", - говорится в сообщении. "Погибших или пострадавших нет", - информируют власти.

https://ria.ru/20250113/pozhar-1993485542.html

тула

тульская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тула, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)